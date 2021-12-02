https://news.day.az/politics/1410873.html Нидерланды обеспокоились столкновениями на границе Азербайджана и Армении
Нидерланды обеспокоились столкновениями на границе Азербайджана и Армении
Необходимо достигнуть прогресса по вопросам демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ сказал министр иностранных дел Нидерландов Бен Кнапен.
По его словам, недавние столкновения на границе двух стран вызывают беспокойство и указывают на то, что остается ряд неразрешенных моментов.
"Это в том числе вопрос демаркации и делимитации границы между двумя странами. Мы призываем достигнуть прогресса в этом вопросе", - сказал Бен Кнапен.
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