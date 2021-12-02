Провокатор Керимли жертвует "финансистом" ради личной выгоды

Все смешалось в "королевстве" радикальной оппозиции. Никогда не пользовавшиеся популярностью, а после 44-дневной войны окончательно списанные в архивы радикалы накануне попытались вернуться в повестку, устроив бедлам в самом центре столицы.

1 декабря, когда в Баку хоронили шехидов - жертв крушения военного вертолета, группа людей, представляющих радикальную оппозицию, попыталась провести акцию в поддержку Салеха Рустамова - гражданина России (стал таковым в 1995 году), отбывающего срок за незаконную деятельность. Время для провокации - а иначе действия радикалов не назовешь - было выбрано не случайно. Они решили воспользоваться взволнованностью общества в связи с трагедией 30 ноября и подбросить свою повестку. Гибель 14 военнослужащих была воспринята гражданами очень остро, и в этой ситуации соскучившиеся по безобразиям оппозиционеры попытались найти для себя удобную нишу. Кстати, радикалы просчитались. Их акция не нашла поддержки, а ее устроителей в соцсетях раскритиковали даже сочувствующие. Им было совершенно справедливо указано, что устраивать беспорядки в такой тяжелый для всей страны день неправильно, независимо от целей. Можно было отложить свои протесты на пару дней, чтобы соблюсти правила приличия.

Все, как и следовало ожидать, закончилось ничем. Никакой акции, конечно же, не состоялось, потому что она, во-первых, не была санкционирована, а во-вторых, для проведения митингов и прочих сборищ в столице выделены определенные места, и площадь Фонтанов в этот список не входит. Радикалы не скрывали намерения собраться в центре города, объявляли об этом в соцсетях, видимо, рассчитывая на присоединение к ним народных масс. Но план не сработал. Полицией были предприняты меры в рамках закона, а оказавшие сопротивление правоохранителям лица были задержаны.

Думается, задержание нацсоветовцев было планом В на случай, если не удастся провести несанкционированную акцию. Но и он провалился, потому что, как свидетельствуют источники в самой ПНФА, все задержанные уже отпущены и никаких административных дел ни на кого не заведено. Правда, есть физически пострадавшие при оказании яростного сопротивления полиции. Но тут уж сами виноваты. Что же касается якобы избиения в полиции Тофига Ягублу, то в МВД эти обвинения назвали необоснованными, но пообещали провести проверку данных утверждений.

И все равно, у радикальной оппозиции всегда есть в запасе и план С - устроить шумиху, поднять крик и рвать на себе волосы на глазах изголодавшихся по жареному международных правозащитников. Этот план уже начал работать, и в западных, а также армянских СМИ снова вспомнили о существовании Али Керимли и прочих. А также о прочно забытом Салехе Рустамове, никогда не входившем в когорту активной оппозиции. Узнали о нем только три года назад, когда он был задержан и осужден. Но до этого никто никогда не видел его имени в табеле о рангах азербайджанской оппозиции.

Биография Рустамова полна тайн. В начале 1990-х он членствовал в Народном фронте и возглавлял Гедабекский район, а после провала власти НФА-"Мусават" он покинул Азербайджан и перебрался в Россию, где в 1995 году получил гражданство. Чем занимался Рустамов все эти годы - конкретной информации об этом нет, а если говорить в общих чертах, то занимался он средним бизнесом. Однако основным бизнесом Рустамова был сбор денег с российских предпринимателей азербайджанского происхождения и других соплеменников для нелегальной переправки их в Азербайджан и передачи их в белые ручки Али Керимли.

Для передачи денег главе ПНФА была придумана очень запутанная схема, видимо, с расчетом помешать правоохранительным органам найти концы в случае чего. Судебные слушания по делу Рустамова и его подельников, проходившие в 2019 году и широко освещавшиеся в СМИ, запомнились массой свидетельских показаний, больше напоминающих главы из увлекательного детективного чтива. Рассказы участников незаконных схем содержали множество подробностей, свидетельствующих о большой изобретательности Рустамова, и к концу дела уже было понятно, что партия Али Керимли в течение многих лет методично нарушала закон.

Дело в том, что согласно закону "О политических партиях", финансирование этих структур из зарубежных источников запрещено. Политическим партиям запрещается получать пожертвования из-за границы. Также существуют ограничения для получения финансирования от физических лиц. Мы уже не говорим о нарушении махинаторами Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов республики. Как отмечал бывший генпрокурор Закир Гаралов, "НПО и партии хотят открывать личные счета за рубежом и незаконно ввозить в страну финансовые средства. Такие попытки пресекаются на корню и будут пресекаться и впредь. Спрашивается, как эти люди содержат телохранителей и покупают себе иномарки, если десятки лет ничем не занимаются и не работают ни в каких структурах?".

Более того, ПНФА не прошла государственную регистрацию, а значит, действует незаконно, и финансирование подобной структуры является нарушением вдвойне. Тут следует уточнить, что в 2015 году партию Керимли постиг очередной серьезный кризис - она развалилась. Бывший зампред ПНФА Рази Нуруллаев объявил о создании новой партии, точнее, о "восстановлении настоящей Партии Народного Фронта Азербайджана". Таким образом, заявку на государственную регистрацию в соответствующие структуры подали сразу два народных фронта. Само собой, в регистрации было отказано. Случившееся - это чисто внутрипартийное дело, ни власти, ни конкурирующие партии к этим процессам никакого отношения не имели.

Так вот, Али Керимли не был способен находить источники финансирования для своей партии внутри республики, гранты от зарубежных спонсоров были перекрыты национальным законодательством, и Салех Рустамов оказался в этой ситуации очень полезным человеком.

Когда была разоблачена крупная финансовая махинация в ПНФА на сумму 412 тысячи долларов, следы привели к Рустамову. Оказалось, что он, пользуясь российским гражданством, занимался перекачкой денег азербайджанцев, которым задуривал головы псевдопатриотической демагогией, в карманы Али Керимли. Фактически Рустамов вел на территории РФ незаконную пропаганду, нарушая тем самым уже и российское законодательство. Он обеспечивал ежемесячную передачу 30 тысяч долларов посредством Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехдиханова, которые занимались незаконной доставкой денежных средств в Баку для племянника Салеха - Видади Рустамлы. Тот в свою очередь передавал деньги члену президиума ПНФА Агилю Магеррамову, либо председателю меджлиса молодежного крыла ПНФА Руслану Насирову, а также председателю Наримановского районного отделения ПНФА Бабеку Гасанову. Постепенно количество незаконных средств приблизилось к полумиллиону долларов.

Обо всем этом рассказывали в суде сами участники махинаций и свидетели.

А недавно всплыл еще один факт, объясняющий, как, собственно, все это начиналось. Как стало известно из информированных источников, в 2012 году Салех Рустамов встретился с небезызвестным Ганиматом Захидом в Москве по прямому поручению Али Керимли. Получив инструкции, он начал устанавливать контакты с азербайджанцами, занимающимися предпринимательством в России. Некоторых удалось привлечь к членству в ПНФА, целью чего была выкачка из них финансовой поддержки.

С марта 2016 года Рустамов ежемесячно собирал с каждого из проживающих в России бывших членов ПНФА и сочувствующих по 500-1000 долларов в месяц. 20-25 тысяч долларов переправлялись в Баку, а 3-5 тысяч евро передавались Ганимату Захиду и Натигу Адилову для транслирования провокационного "Часа Азербайджана" и расширения своей деятельности в Европе.

В мае 2018 года Салех Рустамов и его племянник Видади Рустамлы были задержаны МВД по факту незаконного приобретения и провоза наркотиков в больших количествах. По ходу дела вышли на свет такие факты, что даже следователи, привыкшие ко всему, были поражены.

Один из свидетелей на суде Джаваншир Абышов в своих показаниях рассказал, что в июне 2018 года узнал от азербайджанца, работавшего на рынке "Скарабей" в Москве, что деньги, собранные под предлогом помощи Орхану Зейналову, на самом деле собирались в целях оказания финансовой поддержки председателю Народного фронта, финансирования митингов и собраний в Азербайджане. Он узнал, что эти средства, собранные у проживающих в России азербайджанцев, незаконно отправлялись в Азербайджан.

Поясним - Орхан Зейналов, гражданин Азербайджана, приговоренный в 2014 году в Москве за убийство. По гражданскому иску отец убитого в Бирюлеве Егора Щербакова должен был получить с виновного 3 миллиона рублей в качестве компенсации. Судя по показаниям Абышова, Салех Рустамов и Ко обманывали местных азербайджанцев и выманивали у них деньги, играя на чувствах солидарности с земляком. Люди давали деньги, думая, что помогают Зейналову выплатить компенсацию, а на самом деле подкармливали бездельника и махинатора Керимли...

Сегодня "финансист" главы ПНФА Салех Рустамов проводит голодовку в тюрьме. Как водится, он считает себя невиновным, обманывая и себя, и других. Все вышеприведенные махинации подпадают под статьи уголовного кодекса, и об этом Рустамову следовало думать, когда он дал втянуть себя в это грязное дело. По всей видимости, он рассчитывал на свое иностранное гражданство, но это ему не помогло. Многочисленные жалобы и воззвания к российской стороне не дали результата, потому что нарушать законы Азербайджана нельзя, независимо от того, какой у тебя паспорт.

Что будет дальше? Решение за самим Салехом Рустамовым. Ему осталось отбыть не так уж много. Еще пара лет и он вернется к семье. Вряд ли родным нужна его голодовка. Она нужна Али Керимли и прочим демагогам, потерявшим вкус к жизни после 44-дневной войны. Ведь с тех пор они потеряли большую часть своей аудитории. Теперь за счет Рустамова Керимли может вернуться на повестку. Салех один раз уже сделал ему "доброе дело", грабя московских азербайджанцев, а теперь, если помрет, сделает еще больше, превратившись в долгосрочный источник протеста и, как надеются в партии, народного возмущения.

Алишке от него большего и не надо.

Зульфугар Ибрагимов