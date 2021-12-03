Водные бассейны Физули и Агдама очищаются от мин

Водные бассейны, находящиеся на территории Физулинского и Агдамского районов, очищаются от мин.

Об этом в пятницу сказал Trend командир "N"-ской воинской части МЧС Азербайджана, полковник Абульфаз Сулейманов, передает Day.Az.

По его словам, очистить заминированные водные бассейны очень важно.

"Необходимо создать условия, чтобы после возвращения наши граждане могли комфортно заниматься сельским хозяйством", - подчеркнул Абульфаз Сулейманов.