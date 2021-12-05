"Мы должны жить в мире с азербайджанцами"

Заявления в поддержку нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном, озвучиваемые в период после Второй Карабахской войны, находят поддержку в рядах армянской общины Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе октябрьского визита в освобожденный от оккупации Зангиланский район Азербайджана заявил о наличии благоприятных условий для долгосрочного мира между Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Высказывания турецкого лидера нашли позитивный отклик в Ереване. Премьер-министр Никол Пашинян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян выступили в поддержку диалога с Турцией, а пресс-секретарь МИД Ваан Унанян заявил, что Ереван готов к нормализации отношений с Анкарой без предварительных условий.

Граждане Турции из числа этнических армян, в том числе бизнесмены и руководители фондов, прокомментировали агентству "Анадолу" тему нормализации отношений Анкары и Еревана.

Глава Союза армянских фондов Турции, председатель фонда больницы Surp Pırgiç Бедрос Шириноглу сказал, что после 44-дневной войны на Южном Кавказе изменился баланс сил, тогда как позиция Турции открывает путь для мира и сотрудничества в регионе.

Официальная Анкара устами президента Эрдогана озвучила важные заявления в адрес Еревана, пояснил Шириноглу. "Армяне в Турции очень надеются на нормализацию отношений. Мы надеемся на нормализацию отношений между двумя соседними странами и сближение двух народов. Надеюсь, что позитивная тенденция воплотится в конкретные шаги, и раны войны вскоре канут в Лету. Турция, как ведущая страна региона, доведет этот процесс до желаемой точки. Процесс нормализации отношений с Арменией, отвечает интересам обеих стран", - уверен Шириноглу.

По его словам, истинное лицо сил, выступающих против диалога Анкары и Еревана, со временем станет известно. "Ясно одно. Рано или поздно, Турция и Армения наладят дружеские отношения. Ни сегодня, так завтра. Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией внесет позитивный вклад и в отношения Азербайджана и Армении, ускорив региональное сотрудничество и обеспечив мир", - сказал глава Союза армянских фондов Турции.

Шириноглу напомнил, что еще 50 лет назад азербайджанцы и армяне жили в мире, создавая общие семьи. "Наши народы желают мира. Война никому не приносит пользы. Дружба, искренние отношения и торговля пойдут на пользу будущему всех стран региона. К сожалению, кто-то мешает налаживанию теплых отношений в регионе. Турция знает это и учитывает это в своей политике", - добавил он.

Председатель правления фонда "Карагезян" Дикрыт Гюльмезгиль также считает, что настало время для сотрудничества Армении и Турции.

"Дружественные связи с Турцией - лучшая гарантия для Армении. Открытие границ принесет пользу всем сторонам. Армения начнет экономически развиваться, а Турция продемонстрирует миру добрую волю. Лично я считаю, что Анкара должна проводить курс на поддержку Армении", - сказал Гюльмезгиль.

Инженер-строитель Назар Бинатлы, в свою очередь, отметил, что турецко-армянская нормализация окажет позитивное влияние и на Азербайджан. "Еще 30 лет назад армянский и азербайджанский народы жили в согласии. Последние события показали, что эта вражда должна остаться позади", - отметил Бинатлы.