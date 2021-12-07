Сахиба Гафарова примет участие в Конференции ПС ОИС

8 декабря парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершит визит в турецкий город Стамбул для участия в 16-й Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС).

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации входят депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Ожидается выступление спикера Милли Меджлиса на конференции. Предусмотрено проведение С.Гафаровой ряда встреч с руководителями делегаций, которые примут участие в мероприятии, в ходе которых будет проведен обмен мнениями по направлениям развития сотрудничества в рамках организации, углублению межпарламентских связей и по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Визит завершится 11 декабря.