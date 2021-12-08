Проходит брифинг в связи с решением Международного суда по иску Азербайджана против Армении

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов проводит восьмого декабря брифинг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Брифинг организован в связи с решением международного правосудия о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе отдельных лиц и организаций этой страны, направленной против азербайджанцев.

Отметим, что седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Также суд отклонил ходатайства Армении о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения и незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку.