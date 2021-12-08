https://news.day.az/politics/1413348.html Названо количество зарегистрированных в Азербайджане политпартий
Названо количество зарегистрированных в Азербайджане политпартий
В Азербайджане 58 политических партий. 7 из них зарегистрированы в 2020 году, 2 - в 2021 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела по работе с неправительственными организациями министерства юстиции Аслан Гаджиев.
По его словам, в Азербайджане 3 359 общественных объединений, 211 фондов, 73 профсоюза и 224 совместных общества собственников жилья.
Гаджиев отметил, за последние 5 лет гражданским обществам на реализацию 10 тыс. проектов было выделено более 900 млн манатов.
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