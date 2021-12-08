Карабах даже теоретически не мог не быть в составе Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Карабах потерял все возможности быть вне состава Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, единственным способом предотвратить войну было возвращение территорий без уточнения статуса Карабаха.

"По переговорному содержанию, полученному нами в 2018 году, у Карабаха не было какой-либо, даже теоретической, возможности не быть в составе Азербайджана", - заявил премьер.