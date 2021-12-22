https://news.day.az/politics/1418787.html Главы минобороны Азербайджана и Грузии встретились в Баку - ФОТО
Главы минобороны Азербайджана и Грузии встретились в Баку - ФОТО
21 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.
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