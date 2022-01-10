Пашинян чуть не сорвал экстренный саммит ОДКБ

Автор: Мехти Ахмедзаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который систематически позорится на всех встречах глав государств, в очередной, по традиции, раз попал в неловкую ситуацию и чуть не сорвал онлайн-саммит ОДКБ.

Как сообщает Day.Az, выступая на заседании ОДКБ, проходящем 10 января в онлайн-формате, Пашинян подавился и в панике начал выключать микрофоны. Позже, армянский премьер решил завершить саммит, не предоставив слово Владимиру Путину. Президенту России пришлось напомнить Пашиняну, что ему есть что добавить по результатам обсуждений.

Отметим, что эту неуважительную по отношению к Путину выходку Пашинян совершает не в первый раз. В декабре 2019 года на заседании Высшего Евразийского Экономического Совета в Санкт-Петербурге, в ходе которого Армения должна была передать председательство Беларуси, армянский премьер, грубо нарушив протокол, не дал слово российскому президенту.

Поприветствовав всех глав государств ЕАЭС, а также особых гостей - президента Молдовы Игоря Додона и почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева, Пашинян не дал слово главе принимающей саммит страны - Владимиру Путину, объявив процедуру подписания согласованных документов.

Президент России после такого нарушения протокола отказался выступить.

"Нет, спасибо большое. Всё, подписание", - сказал Владимир Путин.

После этого слово взял Лукашенко как глава страны, принимающей председательство в ВЕЭС.

Мы в очередной раз стали свидетелями того, что такому человеку, как Пашинян, невозможно доверять вести ответственные международные мероприятия, саммиты, сессии и.т.д. Он некомпетентен, не имеет решительности, и всегда неуверен в себе. Все это прекрасно видят.

Напомним, что во время другого онлайн-саммита ОДКБ, который состоялся в декабре 2020 года, у армянского премьера выключился микрофон и он долго говорил в пустоту.