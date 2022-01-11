https://news.day.az/politics/1425632.html Азербайджанский военнослужащий стал шехидом - провокация Армении в Кяльбаджаре
Азербайджанский военнослужащий стал шехидом - провокация Армении в Кяльбаджаре
В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении днем 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Назаров Аяз Азер оглу.
Как сообщает Day.Az, руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!
В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.
Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.
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