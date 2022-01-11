Азербайджанский военнослужащий стал шехидом

- провокация Армении в Кяльбаджаре

В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении днем 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Назаров Аяз Азер оглу.

Как сообщает Day.Az, руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.

Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.