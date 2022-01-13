Урок для армянских реваншистов от Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

12 января 2022 года Президент Ильхам Алиев дал развёрнутое интервью представителям азербайджанских телевизионных каналов об итогах прошедшего 2021 года и перспективах развития страны на ближайшее будущее, в ходе которого затронул ряд важных внешнеполитических и внутриполитических вопросов, раскрыв завесу над некоторыми аспектами завершившейся Второй Карабахской войны и окончательного урегулирования затухшего конфликта.

Как всегда, глава Азербайджанского государства открыто и подробно рассказал о своём видении экономического развития страны в ближайшем будущем, проблемах с которыми столкнулась страна и путях их решения, а также затронул актуальные темы отношений с соседней страной и другими странами мира.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул тот факт, что геополитическая ситуация в регионе резко поменялась после того, как Азербайджан принудил Армению исполнить 4 резолюции СБ ООН и заставил освободить оккупированные территории.

На сегодняшний день на передний план выходят вопросы послевоенного урегулирования: возвращения беженцев, открытия региональных транспортных коридоров, демаркации и делимитации границы, заключение мирного соглашения.

К сожалению, армянская сторона делает все возможное, чтобы затормозить этот процесс, в надежде на возможный реванш. Несмотря на это, Азербайджан готов к заключению мирного соглашения с Арменией, в котором оба государства должны будут признать территориальную целостность друг друга, установить государственную границу, начать процесс примирения и экономического сотрудничества. При этом Президент Ильхам Алиев отметил, что наличие мирного соглашения не является гарантией того, что в будущем Армения откажется от всех территориальных притязаний и агрессивных действий.

В настоящее время армянская сторона отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана мотивируя это тем, что не решён "статус" Карабахского региона и настаивает на ведении переговоров с остатками сепаратистов, которые не имеют никакого легитимного статуса.

Как заметил Президент Ильхам Алиев, такая позиция Армении играет против неё, ведь в этом случае и у Азербайджана могут быть определенные претензии на исконно азербайджанские земли (Западный Зангезур, район вокруг озёра Гойча, ныне Севан, город Иреван), которые в начале XX века были переданы в состав Армении.

Армянская сторона, которая в последнее время устраивает всевозможные шоу и издаёт истерические вопли по поводу якобы "оккупированных" армянских территорий и "агрессии" Азербайджана, должна, наконец, задуматься над тем, что продолжение этой абсолютно провальной политики может привести к катастрофическим последствиям для неё. Видимо политикам в Ереване следует вспомнить те предупреждения, которые Президент Ильхам Алиев делал до начала Второй Карабахской войны, призывая армянскую сторону принять компромиссные варианты урегулирования, предусматривающие статус автономии для армянского населения Карабахского региона, которые потеряли уже свою актуальность сразу же после поражения Армении и фактической капитуляции.

Если армянская сторона будет продолжать упорствовать и стараться возобновить некий переговорный процесс, на котором снова начнёт заводить свои старые пластинки о статусе, то это ни к чему хорошему не приведёт.

То же самое касается деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые как пошутил Президент Ильхам Алиев, готовятся отметить свой 30-летний юбилей "бездеятельности". Ведь еще на встрече летом 2021 года Президент Ильхам Алиев заявил, что ждёт от них новых предложений соответствующих новым реалиям. Прошло почти полгода и ничего от них не слышно, так как они может быть наконец поняли, что любые предложения основанные на старых принципах неприемлемы, а новых идей направленных на интеграцию армянского населения в азербайджанское общество, налаживания диалога и примирения у них пока нет.

Вот поэтому Президент Ильхам Алиев предупредил в ходе интервью, что любая попытка предложить обсуждать старые, не отвечающие реалиям предложения, заранее отвергается азербайджанской стороной.

В ходе интервью глава государства рассказал о некоторых ранее неизвестных событиях, произошедших во время Второй Карабахской Войны и после неё. Событиях, которые показывают провокационную сущность проводимой руководством Армении политики, которое готово развязать широкомасштабную региональную войну с привлечением третьих сторон во имя утопической идеи о "Великой Армении".

В частности он коснулся темы попыток армянских вооруженных сил спрятаться за спину российских военнослужащих во время наступления азербайджанской армии в Зангилане в октябре 2020 года, когда выдвинутые по просьбе Армении к границе подразделения российской армии, дислоцированные на базе в Гюмри, использовались армянскими подразделениями как живой щит для ведения огня по азербайджанским позициям.

Применённая тактика является свидетельством того, что Армения готова спровоцировать и пожертвовать жизнями граждан другой страны, лишь бы сохранить присвоенные чужие территории.

Аналогичные действия военно-политическое руководство Армении пытается использовать вновь, когда инициирует вооруженные стычки на границе, а затем обращается в ОДКБ с истошными криками о помощи и требованием защитить согласно уставу этой организации. Эта явно провокационная политика противоречит всем международным законам, ввиду отсутствия установленной и международно признанной азербайджано-армянской границы. Вот почему страны-члены ОДКБ уже не обращают внимание на эти призывы.

Как точно заметил Президент Ильхам Алиев, последние события на просторах СНГ вновь воодушевили армянскую сторону повторить эти провокации. События на границе с Кяльбеджарским районом 11 января 2022 года - это очередная попытка реанимировать провальный план вовлечения союзников по ОДКБ на своей стороне.

Президент Ильхам Алиев не стал скрывать факт того, что в целом несмотря на положительную оценку деятельности российских миротворцев, временно размещённых в Карабахском регионе Азербайджана, к ним также есть определенные вопросы.

Конечно, наличие миротворцев способствует не допущению вооруженных столкновений, которые постоянно пытаются провоцировать армянские вооруженные формирования, но миротворцы часто ведут себя довольно либерально и в нарушении договорённостей допускают посещение Карабахского региона иностранными гражданами, без разрешения азербайджанской стороны.

Азербайджанская сторона постоянно ведёт наблюдение за трассой Лачинского коридора с использованием современных средств контроля и обладает полнотой информации о ситуации на территориях, на которых находятся миротворцы.

В частности, тайный визит делегации во главе с кандидатом на пост президента Франции В. Пекресс стало вопиющим нарушением азербайджанского законодательства и промахом миротворцев.

С другой стороны складывается впечатление, что миротворцы больше заняты контролем не над теми кто въезжает в Лачинский коридор, а над тем, чтобы не допустить выезда по нему. При этом у азербайджанской стороны справедливо возникают вопросы: а для чего это делается?

Наверное, понятно, что после поражения во Второй Карабахской войне часть армянского населения, которая осознала, что вопрос "миацума и арцаха" окончательно провалился, пожелала уехать вначале в Армению, а затем в другие страны.

Высокий уровень миграции вообще свойственен населению Армении, которое уже сократилось почти на 1 миллион человек за последнее время из-за войны и тяжёлой экономической ситуации. При этом непонятно, кому нужно насильно удерживать армян желающих покинуть Карабахский регион, которым жить там стало в тягость, ввиду катастрофических социально-экономических условий и шизофренического милитаризма.

Президент Ильхам Алиев вновь раскрыл истинное лицо армянского лидера Н. Пашиняна, который привык двурушничать и пытаться усидеть на двух стульях, с одной стороны делая реверансы в сторону ОДКБ, а с другой стороны преклоняясь перед Западом, лишь бы усидеть в своём тёплом кресле.

Вообще-то двуличие неотъемлемая часть характера армянских политиков. Президент Ильхам Алиев припомнил, как бывшие армянские лидеры, а в недалеком прошлом мелкие партийные функционеры областного масштаба Р. Кочарян и С. Саргсян, заискивали и рукоплескали Общенациональному Лидеру Гейдару Алиеву во время его визитов в бывшую НКАО, клянясь в верности коммунистической партии и ленинской национальной политике. А затем стали самыми отъявленными радикальными националистами и сепаратистами, главарями бандформирований, предав свои клятвы.

При этом Н. Пашинян готов предавать всех и вся, несмотря на свои якобы личные "дружественные" отношения. Ярким примером этому может служить визит в Карабах В. Пекресс, одного из главных конкурентов президента Франции Э. Макрона.

Организуя этот визит, армянская сторона имела цель привлечь на ее сторону голоса многочисленной влиятельной армянской диаспоры на предстоящих президентских выборах, что явно противоречит декларированным "братским" отношениям с президентом Э. Макроном, что можно назвать откровенным предательством по отношению к нему.

Хотя думается президент Э. Макрон давно осознал истинную ценность поцелуев Иудушки Никола. Вот почему на прошедшей в ноябре 2021 года в Брюсселе встрече с Президентом Ильхамом Алиевым он признал новые региональные реалии и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству с Азербайджаном.

Следует отметить, что Н. Пашинян, который теперь страстно клянётся в верности России и ОДКБ, по первому же зову из Вашингтона принял участие в Саммите по демократии, на который не были приглашены его союзники по ОДКБ.

При этом по мнению Президента Ильхама Алиева, американская администрация занимает в целом проармянскую позицию, несмотря на то, что США является сопредседателем Минской группы и должна согласно мандату быть нейтральной.

Вызывает удивление и проармянская политика ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН, ответственного за развитие и сохранение памятников культуры. Ведь в своё время на призывы Азербайджана направить оценочную миссию на оккупированные территории для того, чтобы зафиксировать варварские разрушения азербайджанских городов и сел, чиновники ЮНЕСКО отвечали, что организация не занимается политикой.

Тем не менее, сразу же после окончания Второй Карабахской войны, когда армянская сторона подняла вселенский вой о неких "разрушениях" армянских памятников культуры на освобождённых территориях, вдруг воспылали желанием немедленно выехать для того, чтобы это зафиксировать.

Президент Ильхам Алиев подметил, что после того, как представителям дипломатического корпуса и зарубежных средств массовой информации была продемонстрирована реальная картина состояния памятников культуры на освобождённых территориях, в том числе и армянских (ведь практически все азербайджанские памятники были уничтожены), чиновники ЮНЕСКО сразу же охладели к этому визиту несмотря на то, что азербайджанская сторона выразила готовность организовать это посещение. Воистину полное торжество политики двойных стандартов в международных отношениях.

Как правильно обратил внимание Президент Ильхам Алиев, в международных отношениях постепенно исчезает принцип международного права, который заменяется принципом силы, что вынуждает многие страны, в том числе и Азербайджан, менять свои приоритеты в этом направлении.

Хотя Азербайджан и продолжает следовать принципам международного права в своей внешней политике, что проявлялось в ведении долгих безуспешных переговоров по урегулированию застарелого конфликта, сложившиеся реалии показали, что Армения покинуть оккупированные территории добровольно не собиралась, что в конце концов и привело к возобновлению боевых действий, как и предупреждал в своё время Президент Ильхам Алиев.

Открыто проармянская позиция некоторых сопредседателей Минской группы ОБСЕ свидетельствовала о том, что они проводили политику умиротворения агрессора за счёт жертвы агрессии, были готовы пожертвовать чужими территориями во имя призрачного мира, что и стало их полным фиаско.

Важным моментом в интервью Президента Ильхама Алиева стал ответ на вопрос об отношениях с ЕС. Президент Ильхам Алиев высоко отметил поступательно развивающиеся отношения с ЕС, роль председателя ЕС Ш. Мишеля в вопросах окончательного урегулирования конфликта и содействия в вопросах делимитации и демаркации границы. Отметил готовность Азербайджана наращивать сотрудничество с ЕС, в том числе и в обеспечении энергобезопасности Европы, что особо дало о себе знать в последнее время.

Президент Ильхам Алиев заявил, что договор о стратегическом партнёрстве с ЕС почти полностью согласован, осталась лишь малая часть вопросов, которые могут быть решены при наличии доброй воли сторон. Отметив то, что Азербайджан старается развивать полноценное сотрудничество с Европой, Президент Ильхам Алиев при этом выразил недоумение размерами предполагаемой помощи Азербайджану, которая выглядит мизерной по сравнению с помощью Армении, не пострадавшая в ходе боевых действий, так как они велись на азербайджанской территории.

Эти вопросы поднимались на встречах в Брюсселе 28 ноября 2021 в ходе Саммита Восточного Партнерства, где Азербайджан высказал свою признательность за относительно объективную позицию ЕС по вопросу конфликта и согласился на посреднические усилия по решению вопросов границы.

Отмечая, что Азербайджан проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику без оглядки на кого-либо, Президент Ильхам Алиев сделал акцент на развитие отношений с соседними странами, а также той роли которую играет Председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения, восстановившее в последнее время авторитет и влияние на международной арене.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул стремительно развивающиеся всесторонние отношения с Турцией и другими тюркоязычными государствами, которые ещё будут активизироваться после создания Организации Тюркских Государств. Братские узы с Турцией, всесторонняя поддержка Турцией Азербайджана на международной арене являются одним из столпов межгосударственных отношений.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил динамично развивающиеся связи с Россией, которые будут способствовать миру, стабильности и экономическому сотрудничеству в регионе, в том числе в рамках платформы 3+3.

Рассказав о будущих планах экономического развития Азербайджана, Президент Ильхам Алиев сделал особый упор на превращение страны в международный логистический хаб, к которому большой интерес проявляют многие страны мира, в том числе ЕС, Китай, Пакистан и другие.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул роль средств массовой информации Азербайджана и общественного мнения в рамках проводимых в стране реформ, направленных на развитие гражданского общества, так как именно они являются катализатором проводимых реформ.

Главной задачей предстоящего года Президент Ильхам Алиев назвал начало процесса возвращения почти 1 миллиона беженцев, восстановление разрушенных населенных пунктов, строительство объектов инфраструктуры, промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства.

Все это есть свидетельство мирных намерений Азербайджана, который взял курс на урегулирование отношений с Арменией. Правда руководство Армении ещё в тайне питает надежду на возврат к прошлому, широко развернув антиазербайджанскую пропаганду как в стране, так и за рубежом, пугая население страны некой агрессией, отказываясь начинать диалог и экономическое сотрудничество.

Хотя справедливости ради нужно отметить, что по мнению Президента Ильхама Алиева, премьер-министр Н. Пашинян под давлением, но в целом иногда начинает понимать реалии и осторожно делает шаги в направлении налаживания транспортного сообщения.

При этом армянская сторона как огня боится использования словосочетания "Зангезурский коридор" (автором которого является сам Президент Ильхам Алиев), но в реалиях двигается по пути реализации этого проекта. Президент Ильхам Алиев, говоря о Зангезурском коридоре, сказал, что коридор должен включать как Восточную, так и Западную часть Зангезура.

Напомнив о том, что и его покойный дедушка был родом оттуда и был изгнан в свое время армянскими националистами в Нахчыван, Президент Ильхам Алиев обещал в ближайшее время поделиться с общественностью своими обещаниями, данным им на могиле покойного деда. А как известно, обещания и слова Президента Ильхама Алиева никогда не расходятся с делом, чего бы это ни стоило.

Ведь главное обещание, данное им азербайджанскому народу Президент Ильхам Алиев выполнил - освободил Карабах, жемчужину Азербайджана!

Подводя итог интервью Президента Ильхама Алиева, можно смело сказать, что мастерское владение искусством общения с прессой, высокий дипломатический профессионализм и откровенность дала возможность понять, как глава Азербайджанского государства в непростой период мирового исторического развития, стойко ведёт корабль государства в бурном море войн и катаклизмов на пути к новым победам и достижениям. Ведь Президент Ильхам Алиев приоткрыл лишь малую долю того, что сегодня можно обнародовать, а сколько всего ещё приходится делать главе государства, чтобы обезопасить страну и народ от опасностей, которые грозят со всех сторон Азербайджану.

Такой уровень откровенности показывает насколько высок авторитет Президента Ильхама Алиева и насколько высоко доверие азербайджанского народа к своему лидеру. Ведь не всякий политический деятель способен на то, чтобы честно и открыто поделиться со своим народом вызовами, с которыми приходится сталкиваться, защищая национальные интересы государства.

Честь и хвала за это нашему лидеру, Верховному Главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, которого любит весь азербайджанский народ и которому благодарен за руководство в достижении Великой Победы!