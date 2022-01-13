https://news.day.az/politics/1426518.html Аллахшукюр Пашазаде и Папа Римский обсудили шаги по укреплению мира на Южном Кавказе
Аллахшукюр Пашазаде и Папа Римский обсудили шаги по укреплению мира на Южном Кавказе
Папа Римский Франциск принял в Ватикане межконфессиональную делегацию во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Гаджи Аллахшукюром Пашазаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана во Франции и Ватикане Рахман Мустафаев.
В публикации отмечается, что в ходе встречи были обсуждены шаги, которые могут способствовать укреплению сотрудничества, мира и безопасности на Южном Кавказе.
Политика толерантности и межконфессионального диалога Азербайджана была высоко оценена Ватиканом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре