Новые соглашения с Украиной: каковы перспективы для экономики Азербайджана?

14 января состоялся рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину, в рамках которого были подписаны важнейшие документы, открывающие новую страницу в развитии двусторонних отношений в различных сферах экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, в целом стороны подписали пять документов и совместную Декларацию президентов.

Эти документы включают в себя соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов; меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле; меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в аграрной сфере; меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджана - SOCAR и Акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о сотрудничестве в энергетической сфере; меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления государственными землями и государственного земельного кадастра.

О том, какие выгоды экономика Азербайджана получит от этих соглашений, рассказал Trend известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

По его словам, соглашение о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов позволит упразднить бюрократические барьеры для экспорта и импорта продуктов питания между двумя странами. При этом сохранится качество этих продуктов.

"Меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле позволит быстро и эффективно решать товарные споры между украинскими и азербайджанскими бизнесменами, что тоже очень важно с учетом того, что товарооборот между нашими странами растет. Меморандум о сотрудничестве в аграрной отрасли - очень важный документ, так как Украина сегодня заинтересована в привлечении инвестиций в аграрный сектор. А Азербайджан мог бы стать таким инвестором, который помог бы Украине развивать сельское хозяйство и решать свои проблемы продовольственной безопасности. После запуска рынка земли в Украине перед инвесторами открываются большие возможности, и тут действительно нужны государственная поддержка и гарантия развития этих отношений", - считает украинский экономист.

Что касается меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики, то Охрименко подчеркнул, что Азербайджан - страна, богатая нефтью, а в Украине есть нефтеперерабатывающие заводы, и для нее очень выгодно перерабатывать нефть из Азербайджана.

"Это позволяет часть нефтепродуктов продавать в Украине, а часть - в ЕС. Нужно наращивать кооперацию между Украиной и Азербайджаном в нефтебизнесе, так как это перспективно и взаимовыгодно", - заключил он.

Вышеуказанные соглашения фактически знаменуют собой новую веху в развитии взаимодействия между Азербайджаном и Украиной в различных направлениях. Реализация достигнутых в рамках этого визита Президента Ильхама Алиева в Украину договоренностей откроет путь к еще более стремительному развитию экономик двух стран и принесет огромные дивиденды.