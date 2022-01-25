https://news.day.az/politics/1429700.html В Карабахе обеспечивается бесперебойное движение войск - ВИДЕО
В Карабахе обеспечивается бесперебойное движение войск - ВИДЕО
На освобожденных территориях обеспечивается бесперебойное движение войск.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в целях поддержания на высоком уровне боеспособности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах, в том числе для осуществления бесперебойного обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в сложных климатических условиях, инженерные войска Азербайджанской армии продолжают деятельность по очистке дорог от снежного покрова и поддержания их в постоянном рабочем состоянии.
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