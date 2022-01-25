В Карабахе обеспечивается бесперебойное движение войск

На освобожденных территориях обеспечивается бесперебойное движение войск.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в целях поддержания на высоком уровне боеспособности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах, в том числе для осуществления бесперебойного обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в сложных климатических условиях, инженерные войска Азербайджанской армии продолжают деятельность по очистке дорог от снежного покрова и поддержания их в постоянном рабочем состоянии.