Автор: Мехти Ахмедзаде

Нерукопожатная пропагандистка, главный редактор российских государственных СМИ Маргарита Симоньян, кажется, начала с каждым днем приближаться к маразматичности. Так 41-летняя мадам вместо того, чтобы понять ошибки и исправить свою работу, сделав выводы после очередных санкций, готовящихся против России из-за ее деструктивной деятельности, перечислила несколько качеств и черт американской порноактрисы Ким Кардашьян, которые полностью совпадают с ней.

Так, Симоньян написала в своем Телеграм-канале, что сегодня узнала о том, что она одной национальности и одного года рождения с Ким Кардашьян. Кроме этого пропагандистка отметила, что она также с моделью "одного роста, размера ноги и объема талии".

"А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии", - загадочно добавила она. То ли Симоньян скоро поставят диагноз, то ли она начала завидовать Кардашьян, ее жизни в США и решила начать новую карьеру методами Ким.

Не уж то Марго, увидев гору очередных санкций, решила, что будь она в Штатах, все было бы лучше? А как же тогда вся антизападная пропаганда, а-ля, "США - зло"? Кажется, сравнивая пропорции и миллионы Кардашьян, алчная Симоньян забыла о своем имидже ярой "русской патриотки", коем она прикрывается долгое время ради бюджетных денег.

Если выбирать из двух зол, у Ким Кардашьян чести, наверное, больше, ибо то, как куртизанка по совести Симоньян постоянно ворует деньги российских налогоплательщиков и постоянно разжигает межнациональную рознь, - самое низкое дело. Ниже самой древней профессии, с которой хоть и стартовала "грандиозная" карьера Ким. Получив начальный капитал от порно, Кардашьян хотя бы додумалась пойти в бизнес и ток-шоу, преувеличив свои доходы, Симоньян же пробила дно и продолжает искать, что же можно найти еще ниже.

Короче говоря, перед нами - письменное доказательство глубокой, выплеснувшейся наружу глупости и зависти Марго, которая в очередной раз доказала, что готова променять Россию на США ради богатств.