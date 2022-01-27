Всё для благосостояния и процветания граждан

Автор: Лейла Таривердиева

Социальное благополучие и процветание гражданам, борьба с бедностью, забота о самых уязвимых слоях населения - таковы основные направления социальной политики, осуществляемой в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что в центре государственной политики страны находится гражданин и, по большому счету, основной целью экономических реформ является развитие человеческого капитала. На долю Азербайджанского государства выпало немало трудностей, вызванных двумя войнами и тридцатилетней оккупацией. Пандемия и перманентные проблемы, возникающие в мировой экономике, тоже негативно влияли и продолжают влиять на показатели страны. Однако граждане Азербайджана знают, что о них позаботятся. Как и в прежние годы, государство не оставит их один на один с проблемами, примет превентивные меры, предпримет шаги, смягчающие удар.

2021 год тоже стал годом поступательного движения страны по пути социального благосостояния и процветания азербайджанского народа. Пандемия и война внесли свои коррективы в процессы, начавшиеся несколько лет назад, однако не повлияли кардинально. Наоборот, указами и распоряжениями главы государства социальной сфере стало уделяться еще больше внимания, потому что потребовалась забота о пострадавших от карантинных ограничений гражданах, о семьях шехидов, инвалидах Первой и Второй карабахской войн.

Жилье для защитников Родины

В ходе недавнего интервью национальным телеканалам Президент Ильхам Алиев заметил, что меры соцподдержки, применяемые в Азербайджане в отношении членов семей шехидов и участников двух карабахских войн, могут считаться образцовыми, потому что подобного не встретишь нигде в мире. Глава государства сообщил, что до сегодняшнего дня квартирами обеспечены около 10 тысяч человек из данной категории. Предоставляются легковые автомобили - уже выделено 7400 автомобилей. И речь идет не только о шехидах и инвалидах Второй карабахской войны. Президент заверил, что стоящие в очереди участники и гази Первой карабахской войны также будут полностью обеспечены уже в ближайшем будущем. В 2021 году семьи шехидов и гази Первой карабахской войны получили 850 квартир, семьям шехидов и гази Второй карабахской войны предоставлено 750 квартир, и этот процесс продолжается. Глава государства не исключил возможности, что все инвалиды и семьи шехидов Первой Карабахской войны в течение двух лет могут быть полностью обеспечены квартирами.

Через два месяца после окончания 44-дневной войны Президент Азербайджана подписал распоряжение (25 января 2021 года) о поэтапном обеспечении квартирами семей шехидо и лицам, ставшим инвалидами, защищая территориальную целостность страны. Согласно распоряжению, в течение пяти лет поэтапно этим категориям граждан будет предоставлено 11 000 квартир и частных домов. В 2021 году планировалось выделить 3000 квартир и домов, 2800 из них уже переданы владельцам.

Помимо решения жилищного вопроса, члены семей шехидов и инвалиды Отечественной войны и граждане, пострадавшие от армянского террора, обеспечиваются также поддержкой в виде социальных выплат. За послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана были назначены 15 700 пособий по различным категориями, 2 000 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.

Увеличился и размер ежемесячных президентских пенсий, выплачиваемых семьям шехидов - с 300 до 500 маанатов, инвалидам войны первой группы - с 250 до 400 манатов, второй группы - с 230 до 350 манатов, третьей группы - с 210 до 300 манатов. Президентская пенсия для Национальных героев поднялась с 1500 до 1800 манатов. Наряду с этим для лиц, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", учреждена ежемесячная Президентская пенсия в размере 2 000 манатов.

Забота об инвалидах

Забота о людях, пожертвовавших здоровьем во имя освобождения родных земель, не ограничивается лишь социальными выплатами. В послевоенный период соответствующие структуры уделяют особое внимание оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны, а также оказанию эффективных реабилитационных услуг военнослужащим с использованием современной реабилитационной инфраструктуры, созданной в последние годы. В рамках этих мер 2 515 военнослужащим, получившим ранения в ходе 44-дневной войны, уже назначены инвалидность, ежемесячная президентская пенсия, пенсия или пособие по инвалидности. 184 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными современными протезами.

В целом в 2021 году инвалидам предоставлено 48 тысяч средств реабилитации. Средствами реабилитации обеспечены 8 716 человек, в том числе 1 200 инвалидов войны. В реабилитационных учреждениях Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году были оказаны реабилитационные услуги 9 325 гражданам, 770 человек, в основном ветераны войны, получили моторизованные инвалидные коляски.

В декабре прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечий (ранений, травм, контузий), или заболеваний при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или в период прохождения действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики". Это очень важное решение. Согласно ему, лицам, пострадавшим в боях за территориальную целостность Азербайджана и до 2 августа 1997 года признанных инвалидами, будет единовременно выплачено: инвалидам I степени - 8 800 манатов; инвалидам II степени - 6 600 манатов; инвалидам III степени - 4 400 манатов.

В 2021 году в Азербайджане началась реализация программы самозанятости. В июне прошлого года стартовал "Марафон занятости". На сегодня к нему подключены более 600 работодателей, уже трудоустроены 1 550 членов семей шехидов и участников войны. На марафон представлено более 4 000 вакансий. В целом в 2021 году Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения было обеспечено работой 77 640 безработных и ищущих работу граждан, 16 232 человека были вовлечены в программу самозанятости.

Рост пенсий и зарплат

2021 год отметился серьезными шагами в направлении финансового обеспечения граждан. В целом, за последние несколько лет зарплаты, пенсии и пособия продолжали постепенно расти. Этот процесс, по сути, никогда не останавливался, продвигаясь с различной скоростью. Все мы помним меры социальной поддержки населения, реализованные в 2020 году в связи с пандемией. Государство тогда наглядно продемонстрировало, что не оставит граждан один на один с их проблемами. Были реализованы программы социальной поддержки для предотвращения негативных последствий пандемии COVID-19, обеспечения занятости и благосостояния населения. После 44-дневной войны социальные реформы ускорились, пошли вверх пенсии, пособия для семей шехидов и ветеранов.

В связи со значительным повышением заработной платы с начала 2020 года были проиндексированы пенсии, которые увеличились на 16,6 процента, а с начала 2021 года - на 11,4 процента. Повышением были охвачены 1,1 миллиона пенсионеров. В целом же за 2018-2021 годы ежегодные расходы на социальное обеспечение - пенсии, адресную государственную социальную помощь, пособия увеличились на 2,4 миллиарда манатов или на 60 процентов - до 6,4 миллиарда манатов. За тот же период среднемесячная заработная плата увеличилась на 37 процентов, медианная заработная плата - на 74 процента, количество трудовых договоров - на 30 процентов или около 400 тысяч. За последние пять лет фонд оплаты труда в Азербайджане вырос в 1,8 раза (на 3,658 миллиарда манатов).

В 2021 году рост пенсий продолжился. С начала года страховая часть пенсий выросла на 11,4 процента, в течение года среднемесячная пенсия поднялась на 9 процентов до 331 маната, среднемесячный размер пенсий по старости увеличился на 8 процентов до 358 манатов.

16 октября 2021 года глава государства подписал указ "О дополнительных мерах по защите социального благополучия населения". На реализацию реформ в рамках указанных в документе мер ежегодно будет выделяться дополнительно 1,5 миллиарда манатов. Реформы уже стартовали, и с 1 января 2022 года под них подпали 2,1 миллиона человек. Принимаемые государством меры призваны уравновесить те потери, которые несет внутренний рынок из-за роста мировых цен на топливо, электроэнергию, зерно, различные группы товаров.

Новый социальный пакет

В целом за последние три года в нашей стране было принято более 900 нормативно-правовых актов по улучшению социального обеспечения населения. По результатам исследований, проведенных в начале 2020 года Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов, Азербайджан занял первое место среди участников СНГ и в регионе по размеру минимальной пенсии и минимальной заработной платы. На сегодня ситуация не изменилась. Наша страна также сохраняет лидерство в СНГ по индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий.

В декабре 2021 года глава государства подписал ряд распоряжений, которые еще более укрепят лидерство Азербайджана в рейтингах.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 17 декабря 2021 года размер минимальной заработной платы увеличен с 250 до 300 манатов. Повышение минимальной заработной платы коснулось в общей сложности 800 000 работающих граждан, в том числе 400 000 занятых в государственном секторе и столько же - в частном. За последние три года минимальная заработная плата устойчиво повышалась и выросла в 2,3 раза со 130 до 300 манатов. В нынешнем году минимальная заработная плата превысила прожиточный минимум (210 манатов) на 43 процента.

Важно, что повышение минимальной заработной платы позволит увеличить оплату труда на всех уровнях Единой тарифной сетки (ЕТС) в среднем на 20 процентов. Минимальная заработная плата для 19-го уровня ЕТС, действующей до 1 января, составляет 250 манатов, максимальная - 906 манатов. Новая сетка, которая будет утверждена, включит увеличение этих показателей в соответствии с повышением минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата работников сфер, финансируемых из государственного бюджета, также будет приведена в соответствие с этим распоряжением.

Ежегодные дополнительные финансовые затраты на повышение минимальной заработной платы составляют 460 миллионов манатов.

Распоряжением Президента Азербайджана от 17 декабря повышена заработная плат учителей, работающих в государственных общеобразовательных заведениях, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе директоров и заместителей директоров этих заведений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи. С 1 января 2022 года заработная плата этих педагогов увеличена в среднем на 20 процентов, зарплата учителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40 процентов, учителей по физическому воспитанию - на 30 процентов.

Очень большой резонанс вызвали распоряжения, подписанные главой государства 20 декабря. Они касаются повышения пенсий, студенческих стипендий, выплат за почетные звания, пособий инвалидам. Этими мерами будут охвачены 732 000 человек, в том числе 132 000 докторантов и студентов. На повышение в этом сегменте ежегодно будет выделяться дополнительно 200 миллионов манатов.

Так, пособия по инвалидности в соответствии с распоряжением главы государства с начала 2022 года будут установлены в следующих интервалах: I степени - от 150 до 220 манатов; II степени - от 130 до 180 манатов, III степени - от 110 до 120 манатов. Помимо этих пособий, инвалидам I степени, получившим инвалидность по общим причинам, предоставляется ежемесячная президентская пенсия в размере 130 манатов. Инвалидам войны, военной службы, лицам, ставшим инвалидами по другим особым причинам, выплачивается ежемесячная пенсия в размере 400 манатов (I степень), 350 манатов (II степень), 300 манатов (III степень). Эти выплаты в начале текущего года были увеличены в очередной раз и в целом выросли на 50 процентов.

Если человек, получивший инвалидность на войне или по другим особым причинам, не получает пенсию, согласно президентскому распоряжению с начала текущего года он будет получать 700 манатов в месяц в виде пособий и пенсий для I степени инвалидности, 530 манатов - для II степени и 420 манатов - для III степени инвалидности. Это соответственно в 2,5, 2,2 раза и 2,2 раза больше, чем в 2019 году.

Увеличены также пособия на детей до 18 лет с ограниченными возможностями - со 150 до 200 манатов. В 2019 была установлена президентская стипендия по уходу за детьми с ограниченными возможностями. С 1 января 2022 года она поднялась с 50 до 80 манатов.

Распоряжениями Президента, подписанными в декабре 2021 года, с 1 января 2022 года увеличились: пособие по старости - со 130 до 180 манатов: пособие по потере кормильца - с 80 до 100 манатов; пособия на детей военнослужащих, находящихся на срочной службе, - со 100 манатов до 120 манатов; пособие для опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - со 100 до 120 манатов; пособие для женщин, имеющих более пяти детей (из расчета на одного ребенка) - с 55 до 70 манатов; единовременное пособие при рождении ребенка - с 200 до 300 манатов и так далее.

Социальный пакет, инициированный главой государства в 2021 году, успешно реализуется. Что граждане уже могут почувствовать на практике, получив повышенные зарплаты, стипендии и прочие выплаты за первый месяц 2022 года.

Центры DOST и новые "окна"

Успехи Государственное агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при Президенте Азербайджанской Республики - службы ASAN уже давно известны не только в Азербайджане, но и за его пределами. Опыт нашей страны в подобной организации услуг населению изучается и применяется сегодня в разных частях мира.

А с 2019 году по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане начали действовать центры Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения - DOST. Указ о создании Агентства был подписан Президентом Азербайджана 9 августа 2018 года. Центры DOST, управлением которых занимается Агентство, предоставляют услуги по назначению пенсий, пособий, трудоустройству, решают другие вопросы, входящие в зону охвата министерства труда и соцзащиты населения по принципу "единого окна".

В 2021 году в этих центрах обслужено 410 575 граждан, а в целом за прошедший период - 651 155 граждан. Согласно социальному исследованию, уровень удовлетворенности граждан услугами, оказываемыми в центрах DOST, составляет 98,2 процента. На сегодня сетью центров DOST охвачены Баку и Абшеронский район. Планируется открытие центров в городе Сумгайыт, Губинском и Бардинском районах Азербайджана. Перечень услуг DOST продолжает расширяться. С момента создания первого центра DOST в мае 2019 года количество этих услуг увеличилось на 30 процентов и по состоянию на январь 2022 года достигло 156-ти видов.

С начала января текущего года указом Президента Ильхама Алиева в перечень услуг центров DOST добавлена ​​еще одна услуга - назначение выплат по государственному обязательному личному страхованию. Согласно указу от 29 декабря 2021 года деятельность по государственному обязательному личному страхованию военнослужащих и управление этими страховыми средствами будет осуществляться Государственным фондом социальной защиты населения при министерстве. Ранее этим занималось Минтруда.

Необходимо подчеркнуть, что в прошлом году для семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны были созданы дополнительные возможности достучаться до госструктур - организованы единые координационные центры. Такие центры с 23 августа 2021 года действуют в центрах DOST в Баку, а с начала ноября - в центре DOST на Абшероне. За прошедший период ими уже оказаны услуги 5 700 лицам. С конца декабря прошлого года такие центры начали действовать в Гяндже, Масаллы и Уджаре. Услуги по 25 структурам, 6 из которых это министерство труда и социальной защиты населения, министерство обороны, министерство здравоохранения, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания и 19 исполнительных властей городов и районов. Услуги оказываются из единого центра по 26 направлениям по принципу оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и комфорта. Центры функционируют в здании территориальных филиалов Госфонда соцзащиты в Гяндже, Масаллы и Уджаре.

Хотя расположены центры в этих трех городах, обратиться за услугами сюда могут члены семей шехидов и участники войны, проживающие и в других регионах. Так, обращения граждан принимаются в едином координационном центре Гянджи по городам Гянджа, Нафталан, по Дашкесанскому, Геранбойскому, Гейгельскому и Самухскому районам; в Масаллы районе - по Масаллинскому, Астаринскому, Джалилабадскому, Лерикскому, Лянкяранскому и Ярдымлинскому районам; в Уджаре - по городу Мингячевир, Уджарскому, Агдашскому, Гейчайскому, Кюрдамирскому, Евлахскому, Зардабскому районам.

Подводя итог, отметим, что реализация мер по всем вышеуказанным программам и решениям продолжается. В этом году, думается, пострадавших или потерявших близких в боях за свободу родной земли граждан ждут дополнительные, еще более эффективные меры, направленные на решение их проблем и улучшению социальных условий. Хотя очень трудно оценить размер того долга, который каждый из нас имеет по отношению к этим людям.