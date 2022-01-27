Всё для благосостояния и процветания граждан

Автор: Лейла Таривердиева

Социальное благополучие и процветание гражданам, борьба с бедностью, забота о самых уязвимых слоях населения - таковы основные направления социальной политики, осуществляемой в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что в центре государственной политики страны находится гражданин и, по большому счету, основной целью экономических реформ является развитие человеческого капитала. На долю Азербайджанского государства выпало немало трудностей, вызванных двумя войнами и тридцатилетней оккупацией. Пандемия и перманентные проблемы, возникающие в мировой экономике, тоже негативно влияли и продолжают влиять на показатели страны. Однако граждане Азербайджана знают, что о них позаботятся. Как и в прежние годы, государство не оставит их один на один с проблемами, примет превентивные меры, предпримет шаги, смягчающие удар.

2021 год тоже стал годом поступательного движения страны по пути социального благосостояния и процветания азербайджанского народа. Пандемия и война внесли свои коррективы в процессы, начавшиеся несколько лет назад, однако не повлияли кардинально. Наоборот, указами и распоряжениями главы государства социальной сфере стало уделяться еще больше внимания, потому что потребовалась забота о пострадавших от карантинных ограничений гражданах, о семьях шехидов, инвалидах Первой и Второй карабахской войн.

Жилье для защитников Родины

В ходе недавнего интервью национальным телеканалам Президент Ильхам Алиев заметил, что меры соцподдержки, применяемые в Азербайджане в отношении членов семей шехидов и участников двух карабахских войн, могут считаться образцовыми, потому что подобного не встретишь нигде в мире. Глава государства сообщил, что до сегодняшнего дня квартирами обеспечены около 10 тысяч человек из данной категории. Предоставляются легковые автомобили - уже выделено 7400 автомобилей. И речь идет не только о шехидах и инвалидах Второй карабахской войны. Президент заверил, что стоящие в очереди участники и гази Первой карабахской войны также будут полностью обеспечены уже в ближайшем будущем. В 2021 году семьи шехидов и гази Первой карабахской войны получили 850 квартир, семьям шехидов и гази Второй карабахской войны предоставлено 750 квартир, и этот процесс продолжается. Глава государства не исключил возможности, что все инвалиды и семьи шехидов Первой Карабахской войны в течение двух лет могут быть полностью обеспечены квартирами.

Через два месяца после окончания 44-дневной войны Президент Азербайджана подписал распоряжение (25 января 2021 года) о поэтапном обеспечении квартирами семей шехидо и лицам, ставшим инвалидами, защищая территориальную целостность страны. Согласно распоряжению, в течение пяти лет поэтапно этим категориям граждан будет предоставлено 11 000 квартир и частных домов. В 2021 году планировалось выделить 3000 квартир и домов, 2800 из них уже переданы владельцам.

Помимо решения жилищного вопроса, члены семей шехидов и инвалиды Отечественной войны и граждане, пострадавшие от армянского террора, обеспечиваются также поддержкой в виде социальных выплат. За послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана были назначены 15 700 пособий по различным категориями, 2 000 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.

В Азербайджане вступил в силу новый социальный пакет - о мерах поддержки граждан

В Азербайджане вступил в силу новый социальный пакет - о мерах поддержки граждан

Увеличился и размер ежемесячных президентских пенсий, выплачиваемых семьям шехидов - с 300 до 500 маанатов, инвалидам войны первой группы - с 250 до 400 манатов, второй группы - с 230 до 350 манатов, третьей группы - с 210 до 300 манатов. Президентская пенсия для Национальных героев поднялась с 1500 до 1800 манатов. Наряду с этим для лиц, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", учреждена ежемесячная Президентская пенсия в размере 2 000 манатов.

Забота об инвалидах

Забота о людях, пожертвовавших здоровьем во имя освобождения родных земель, не ограничивается лишь социальными выплатами. В послевоенный период соответствующие структуры уделяют особое внимание оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны, а также оказанию эффективных реабилитационных услуг военнослужащим с использованием современной реабилитационной инфраструктуры, созданной в последние годы. В рамках этих мер 2 515 военнослужащим, получившим ранения в ходе 44-дневной войны, уже назначены инвалидность, ежемесячная президентская пенсия, пенсия или пособие по инвалидности. 184 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными современными протезами.

В целом в 2021 году инвалидам предоставлено 48 тысяч средств реабилитации. Средствами реабилитации обеспечены 8 716 человек, в том числе 1 200 инвалидов войны. В реабилитационных учреждениях Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения  в прошлом году были оказаны реабилитационные услуги 9 325 гражданам, 770 человек, в основном ветераны войны, получили моторизованные инвалидные коляски.

В декабре прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечий (ранений, травм, контузий), или заболеваний при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или в период прохождения действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики". Это очень важное решение. Согласно ему, лицам, пострадавшим в боях за территориальную целостность Азербайджана и до 2 августа 1997 года признанных инвалидами, будет единовременно выплачено: инвалидам I степени - 8 800 манатов; инвалидам II степени - 6 600 манатов; инвалидам III степени - 4 400 манатов.

В 2021 году в Азербайджане началась реализация программы самозанятости. В июне прошлого года стартовал "Марафон занятости". На сегодня к нему подключены более 600 работодателей, уже трудоустроены 1 550 членов семей шехидов и участников войны. На марафон представлено более 4 000 вакансий. В целом в 2021 году Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения было обеспечено работой 77 640 безработных и ищущих работу граждан, 16 232 человека были вовлечены в программу самозанятости.

2021 год вошел в историю Азербайджана как год социальных реформ

2021 год вошел в историю Азербайджана как год социальных реформ

Рост пенсий и зарплат

2021 год отметился серьезными шагами в направлении финансового обеспечения граждан. В целом, за последние несколько лет зарплаты, пенсии и пособия продолжали постепенно расти. Этот процесс, по сути, никогда не останавливался, продвигаясь с различной скоростью. Все мы помним меры социальной поддержки населения, реализованные в 2020 году в связи с пандемией. Государство тогда наглядно продемонстрировало, что не оставит граждан один на один с их проблемами. Были реализованы программы социальной поддержки для предотвращения негативных последствий пандемии COVID-19, обеспечения занятости и благосостояния населения. После 44-дневной войны социальные реформы ускорились, пошли вверх пенсии, пособия для семей шехидов и ветеранов.

В связи со значительным повышением заработной платы с начала 2020 года были проиндексированы пенсии, которые увеличились на 16,6 процента, а с начала 2021 года - на 11,4 процента. Повышением были охвачены 1,1 миллиона пенсионеров. В целом же за 2018-2021 годы ежегодные расходы на социальное обеспечение - пенсии, адресную государственную социальную помощь, пособия увеличились на 2,4 миллиарда манатов или на 60 процентов - до 6,4 миллиарда манатов. За тот же период среднемесячная заработная плата увеличилась на 37 процентов, медианная заработная плата - на 74 процента, количество трудовых договоров - на 30 процентов или около 400 тысяч. За последние пять лет фонд оплаты труда в Азербайджане вырос в 1,8 раза (на 3,658 миллиарда манатов).

В 2021 году рост пенсий продолжился. С начала года страховая часть пенсий выросла на 11,4 процента, в течение года среднемесячная пенсия поднялась на 9 процентов до 331 маната, среднемесячный размер пенсий по старости увеличился на 8 процентов до 358 манатов.

16 октября 2021 года глава государства подписал указ "О дополнительных мерах по защите социального благополучия населения". На реализацию реформ в рамках указанных в документе мер ежегодно будет выделяться дополнительно 1,5 миллиарда манатов. Реформы уже стартовали, и с 1 января 2022 года под них подпали 2,1 миллиона человек. Принимаемые государством меры призваны уравновесить те потери, которые несет внутренний рынок из-за роста мировых цен на топливо, электроэнергию, зерно, различные группы товаров.

Новый социальный пакет

В целом за последние три года в нашей стране было принято более 900 нормативно-правовых актов по улучшению социального обеспечения населения. По результатам исследований, проведенных в начале 2020 года Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов, Азербайджан занял первое место среди участников СНГ и в регионе по размеру минимальной пенсии и минимальной заработной платы. На сегодня ситуация не изменилась. Наша страна также сохраняет лидерство в СНГ по индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий.

В декабре 2021 года глава государства подписал ряд распоряжений, которые еще более укрепят лидерство Азербайджана в рейтингах.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 17 декабря 2021 года размер минимальной заработной платы увеличен с 250 до 300 манатов. Повышение минимальной заработной платы коснулось в общей сложности 800 000 работающих граждан, в том числе 400 000 занятых в государственном секторе и столько же - в частном. За последние три года минимальная заработная плата устойчиво повышалась и выросла в 2,3 раза со 130 до 300 манатов. В нынешнем году минимальная заработная плата превысила прожиточный минимум (210 манатов) на 43 процента.

Новые соцреформы нацелены на рост благосостояния населения Азербайджана

Новые соцреформы нацелены на рост благосостояния населения Азербайджана

Важно, что повышение минимальной заработной платы позволит увеличить оплату труда на всех уровнях Единой тарифной сетки (ЕТС) в среднем на 20 процентов. Минимальная заработная плата для 19-го уровня ЕТС, действующей до 1 января, составляет 250 манатов, максимальная - 906 манатов. Новая сетка, которая будет утверждена, включит увеличение этих показателей в соответствии с повышением минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата работников сфер, финансируемых из государственного бюджета, также будет приведена в соответствие с этим распоряжением.

Ежегодные дополнительные финансовые затраты на повышение минимальной заработной платы составляют 460 миллионов манатов.

Распоряжением Президента Азербайджана от 17 декабря повышена заработная плат учителей, работающих в государственных общеобразовательных заведениях, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе директоров и заместителей директоров этих заведений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи. С 1 января 2022 года заработная плата этих педагогов увеличена в среднем на 20 процентов, зарплата учителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40 процентов, учителей по физическому воспитанию - на 30 процентов.

Очень большой резонанс вызвали распоряжения, подписанные главой государства 20 декабря. Они касаются повышения пенсий, студенческих стипендий, выплат за почетные звания, пособий инвалидам. Этими мерами будут охвачены 732 000 человек, в том числе 132 000 докторантов и студентов. На повышение в этом сегменте ежегодно будет выделяться дополнительно 200 миллионов манатов.

Так, пособия по инвалидности в соответствии с распоряжением главы государства с начала 2022 года будут установлены в следующих интервалах: I степени - от 150 до 220 манатов; II степени - от 130 до 180 манатов, III степени - от 110 до 120 манатов. Помимо этих пособий, инвалидам I степени, получившим инвалидность по общим причинам, предоставляется ежемесячная президентская пенсия в размере 130 манатов. Инвалидам войны, военной службы, лицам, ставшим инвалидами по другим особым причинам, выплачивается ежемесячная пенсия в размере 400 манатов (I степень), 350 манатов (II степень), 300 манатов (III степень). Эти выплаты в начале текущего года были увеличены в очередной раз и в целом выросли на 50 процентов.

Если человек, получивший инвалидность на войне или по другим особым причинам, не получает пенсию, согласно президентскому распоряжению с начала текущего года он будет получать 700 манатов в месяц в виде пособий и пенсий для I степени инвалидности, 530 манатов - для II степени и 420 манатов - для III степени инвалидности. Это соответственно в 2,5, 2,2 раза и 2,2 раза больше, чем в 2019 году.

Увеличены также пособия на детей до 18 лет с ограниченными возможностями - со 150 до 200 манатов. В 2019 была установлена президентская стипендия по уходу за детьми с ограниченными возможностями. С 1 января 2022 года она поднялась с 50 до 80 манатов.

Распоряжениями Президента, подписанными в декабре 2021 года, с 1 января 2022 года увеличились: пособие по старости - со 130 до 180 манатов: пособие по потере кормильца - с 80 до 100 манатов; пособия на детей военнослужащих, находящихся на срочной службе,  - со 100 манатов до 120 манатов; пособие для опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - со 100 до 120 манатов; пособие для женщин, имеющих более пяти детей (из расчета на одного ребенка) - с 55 до 70 манатов; единовременное пособие при рождении ребенка - с 200 до 300 манатов и так далее.

Социальный пакет, инициированный главой государства в 2021 году, успешно реализуется. Что граждане уже могут почувствовать на практике, получив повышенные зарплаты, стипендии и прочие выплаты за первый месяц 2022 года.

В трех городах Азербайджана начнут действовать единые координационные центры

В трех городах Азербайджана начнут действовать единые координационные центры

Центры DOST и новые "окна"

Успехи Государственное агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при Президенте Азербайджанской Республики - службы ASAN уже давно известны не только в Азербайджане, но и за его пределами. Опыт нашей страны в подобной организации услуг населению изучается и применяется сегодня в разных частях мира.

А с 2019 году по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане начали действовать центры Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения - DOST. Указ о создании Агентства был подписан Президентом Азербайджана 9 августа 2018 года. Центры DOST, управлением которых занимается Агентство, предоставляют услуги по назначению пенсий, пособий, трудоустройству, решают другие вопросы, входящие в зону охвата министерства труда и соцзащиты населения по принципу "единого окна".

В 2021 году в этих центрах обслужено 410 575 граждан, а в целом за прошедший период - 651 155 граждан. Согласно социальному исследованию, уровень удовлетворенности граждан услугами, оказываемыми в центрах DOST, составляет 98,2 процента. На сегодня сетью центров DOST охвачены Баку и Абшеронский район. Планируется открытие центров в городе Сумгайыт, Губинском и Бардинском районах Азербайджана. Перечень услуг DOST продолжает расширяться. С момента создания первого центра DOST в мае 2019 года количество этих услуг увеличилось на 30 процентов и по состоянию на январь 2022 года достигло 156-ти видов.

С начала января текущего года указом Президента Ильхама Алиева в перечень услуг центров DOST добавлена ​​еще одна услуга - назначение выплат по государственному обязательному личному страхованию. Согласно указу от 29 декабря 2021 года деятельность по государственному обязательному личному страхованию военнослужащих и управление этими страховыми средствами будет осуществляться Государственным фондом социальной защиты населения при министерстве. Ранее этим занималось Минтруда.

Необходимо подчеркнуть, что в прошлом году для семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны были созданы дополнительные возможности достучаться до госструктур - организованы единые координационные центры. Такие центры с 23 августа 2021 года действуют в центрах DOST в Баку, а с начала ноября - в центре DOST на Абшероне. За прошедший период ими уже оказаны услуги 5 700 лицам. С конца декабря прошлого года такие центры начали действовать в Гяндже, Масаллы и Уджаре. Услуги по 25 структурам, 6 из которых это министерство труда и социальной защиты населения, министерство обороны, министерство здравоохранения, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания и 19 исполнительных властей городов и районов. Услуги оказываются из единого центра по 26 направлениям по принципу оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и комфорта. Центры функционируют в здании территориальных филиалов Госфонда соцзащиты в Гяндже, Масаллы и Уджаре.

Хотя расположены центры в этих трех городах, обратиться за услугами сюда могут члены семей шехидов и участники войны, проживающие и в других регионах. Так, обращения граждан принимаются в едином координационном центре Гянджи по городам Гянджа, Нафталан, по Дашкесанскому, Геранбойскому, Гейгельскому и Самухскому районам; в Масаллы районе - по Масаллинскому, Астаринскому, Джалилабадскому, Лерикскому, Лянкяранскому и Ярдымлинскому районам; в Уджаре - по городу Мингячевир, Уджарскому, Агдашскому, Гейчайскому, Кюрдамирскому, Евлахскому, Зардабскому районам.

Подводя итог, отметим, что реализация мер по всем вышеуказанным программам и решениям продолжается. В этом году, думается, пострадавших или потерявших близких в боях за свободу родной земли граждан ждут дополнительные, еще более эффективные меры, направленные на решение их проблем и улучшению социальных условий. Хотя очень трудно оценить размер того долга, который каждый из нас имеет по отношению к этим людям.