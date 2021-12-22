Новые соцреформы нацелены на рост благосостояния населения Азербайджана

Позитивные тренды в осуществляемой в Азербайджане социальной политике приобретают устойчивый характер и становятся все более и более очевидными.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Эльшад Мамедов.

Позитивные тренды в сфере социальной защиты, по его словам, связаны с рядом факторов. В первую очередь, это политическая воля главы государства, которая выражается в том, чтобы позиционировать ту политику управления, в которой во главу угла было бы поставлено повышение благосостояния населения страны.

Важным фактором в достижении успеха в социальной сфере является прозрачность деятельности министерства труда и социальной защиты, считает Мамедов. В результате удалось сохранить государственные ресурсы в размере более 1 миллиарда манатов, значительная часть которых направлена сегодня на решение социальных проблем и повышение социальных выплат.

"Это особенно важно отметить, поскольку, как выясняется из официальных сообщений, в результате незаконных схем в стране назначались незаконные пенсии, пособия по инвалидности на внушительные суммы. По этой причине ежегодные потери бюджета составляли сотни миллионов манатов. Сегодня мы видим, что прозрачность деятельности ведомства приводит к очевидным позитивным результатам", - сказал наш собеседник.

По словам экономиста, за последние три года примерно в два раза вырос размер минимальной оплаты труда. После январского повышения текущего года в будущем году эти цифры еще более возрастут. Недавним распоряжением Президента Ильхама Алиева размер минимальной зарплаты в стране был повышен до 300 манатов. Ожидаются повышения примерно на 20 процентов по пенсиям. По пособиям по инвалидности, по особым категориям населения также ожидается повышение с января 2022 года. Повышаются стипендии студентов, обучающихся в докторантуре, магистратуре, на ступени бакалавров, что очень важно с точки зрения развития сфер образования и науки, подчеркнул Эльшад Мамедов.

Уровень заработной платы в стране вырос в течение последних трех лет в два раза. И это не считая того повышения, которое ожидается в 2022 году. Тут, по мнению нашего собеседника, следует отметить два фактора.

"Во-первых, повышение размера минимальной оплаты труда неизбежно ведет к повышению зарплат в целом, в том числе в частном секторе. Потому что минимальный размер оплаты труда это универсальный механизм, позволяющий установить минимальную планку оплаты труда, независимо от формы собственности субъекта экономической деятельности.

Во-вторых, в стране за последние три с лишним года медианная, то есть средняя заработная плата выросла на 74 процента. Ожидается, что после повышения 2022 года этот показатель будет выражаться в еще более существенных цифрах. Это крайне важно, потому что именно средняя зарплата наиболее конкретно показывает реальное состояние дел в сфере оплаты труда в стране. Медианная зарплата показывает зарплату среднестатистического работника по стране, то есть того работника, который занимает позицию ровно посередине в статистическом ряду граждан, получающих заработную плату.

Все это позволяет говорить о том, что позитивные тренды в социальной политике, осуществляемой в Азербайджане, приобретают устойчивый характер. И на сегодня фонд заработной платы в республике по сравнению с 2018 годом вырос примерно в два раза, что, конечно, не может не радовать с точки зрения продолжения Азербайджаном движения в сторону позиционирования себя как социального государства", - сказал председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты.

Лейла Таривердиева