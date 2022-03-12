Праздник фарисейства и двойная аморальность европарламентариев

Автор: Пярвин Мирзазаде

Наверное 10 марта 2022 года можно было бы записать в историю Европейского Парламента чёрными буквами, как праздник фарисейства и аморальности большинства его членов. Забыв, о том что мир продолжает жить в условиях пандемии коронавируса, что Европу сейчас сотрясают боевые действия в Украине, в Азии и Африке продолжаются кровавые конфликты, а Латинская Америка переживает период тяжелого миграционного кризиса, члены Европейского Парламента вознамерились внести свою лепту в вопросы "соблюдения прав человека" в мире. Собравшись оставшимися пока что у них немногочисленными мозговыми извилинами, они решили заняться проблемами в Мьянме, Мексике и где вы бы думали? Конечно же в столь любимом ими неком "Нагорном Карабахе", которого давно уже нет на карте мира.

Не долго думая, в повестку дня работы Европарламента по предложению некоторых крайне радикальных депутатов, были инициированы три резолюции, которые почему-то было необходимо срочно принять: о нарушениях прав человека в Мьянме, о преследованиях журналистов в Мексике и ....об "угрозах уничтожения" армянского культурного наследия в "Нагорном Карабахе" и на территориях вокруг него.

Довольно занятно, что европарламентарии выбрали для обсуждения этих вопросов не самое подходящее время. Тем более, если речь о странах, которые не являются членами Европейского Союза, да и ситуация в Европе сейчас далека от того, чтобы заниматься вопросами, актуальность и достоверность которых еще требует доказательств.

Но члены Европарламента, многие из которых привыкли ничего не делать, просто заниматься болтовнёй и протирать штаны в перерывах, потягивая вино в многочисленных ресторанах Страсбурга, задались целью срочно высказаться по этим вопросам. Ведь их это сейчас сильно "беспокоит", не даёт спокойно есть и пить. Хотя данные резолюции можно рассматривать как открытое вмешательство во внутренние дела иностранных государств, которые их на это не уполномочивали.

Принятая резолюция по ситуации в Мьянме настоящий образец притворного фарисейства, ведь еще совсем недавно некоторые европейские депутаты, которые сегодня активно защищают свергнутого лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи ничего не сделали, чтобы спасти преследуемых ее правительством представителей народности рохинджа, вся вина которых состояла лишь в том, что они мусульмане.

Сотни тысяч представителей народа рохинджа были изгнаны из Мьянмы в соседний Бангладеш, тысячи были убиты, а Европейский парламент хранил стойкое молчание делая вид, что ничего не видит. Только лишь потому, что госпожа Аун Сан Су Чжи была своей, притворяла в жизнь идеи Сороса, стараясь превратить страну в бастион западных идеалов. Паралелльно она втихую расхищала бюджет, чтобы обеспечить безбедную жизнь членам своей семьи, проживающим на берегах туманного Альбиона. Все это не понравилось армейской верхушке Мьянмы, которая привыкла сама распределять жизненные блага, что и естественно, закончилось военным переворотом, в ходе которого Аун Сан Су Чжи отправилась в тюрьму, чтобы предстать перед судом.

Теперь сердобольные депутаты льют крокодиловы слёзы по ее судьбе, требуя освободить и принять меры против военной хунты, но молчат о тех же бедных рохинджа, которых продолжают преследовать и нынешние власти Мьянмы лишь за принадлежность к исламской вере. В резолюции Европарламента нет ни слова о них, а лишь пустые декларативные призывы к демократии и соблюдению прав человека. Видимо представителей мусульманского народа рохинджа исламофобские депутаты Европарламента к категории людей не относят.

Вторая принятая резолюция была посвящена ситуации с правами журналистов в далекой Мексике, где боевики наркокартелей продолжают преследовать и убивать журналистов. Наверное забыв, что Мексика не член ЕС, а мягкое подбрюшье США, евродепутаты покусились на одно из самых святых принципов в американской внешней политике - на "доктрину Монро", которая была принята еще в начале 19 века и провозглашала американский континент зоной закрытой для вмешательства европейских держав.

Видимо окончательно перепутав бока, депутаты Европарламента под шумок взяли на себя ещё и роль "арбитра" на Американском континенте, упустив из виду то, что Дяде Сэму это точно не понравится, тем более, что борьбу с наркоторговцами и наркотрафиком США осуществляет в тесном сотрудничестве с властями Мексики.

Да и Мексиканским властям этот клочок бумаги не пришелся по нраву, от которого так зловонно пахнет колониализмом, напоминая о тех временах в 19 веке, когда некоторые европейские страны пытались вновь превратить их страну в свою колонию.

Вот почему официальный Мехико сделал резкое заявление, поставив "радетелей" прав мексиканских журналистов на своё место.

Ну и под конец этого очередного бездарного шоу в Европарламенте, депутаты этого органа без полномочий, взявшие на себя роль всемирного судьи, вняв мольбам, стонам и подношениям богатой армянской диаспоры, обеспокоились судьбой армянского культурного наследия на освобождённых азербайджанских территориях.

То что большинство членов Европарламента, вне зависимости от политических взглядов, давно страдают тюркофобией и исламофобией всем давно известно. Но принятая антиазербайджанская резолюция верх наглости, необъективности и аморальности. Неслучайно, что одним из авторов этой резолюции является депутат из Нидерландов, ярый исламофоб и новый "крестоносец", представитель крайне правых Питер ван Дален, который давно известен как армянский платный агент.

Само название резолюции, в которой часть международно признанной территории Азербайджана указывается как Нагорный Карабах без указания принадлежности, является полностью провокационным и показывает насколько евродепутаты далеки от реальности, открыто выступая против позиции Европейской Комиссии, которая признает Карабахский регион частью независимой Азербайджанской Республики.

Члены Европарламента игнорируют тот факт, что в административно- территориальном делении независимого Азербайджана нет такой административной единицы как Нагорный Карабах, тем самым ставят под сомнение территориальную целостность страны, нарушая тем самым принципы международного права.

В резолюции Европарламента есть много беспокойства о "судьбе" армянского культурного наследия, но нет ни слова о том, как это так называемое "наследие" оказалось на освобождённых территориях, где ранее проживали одни азербайджанцы. Считая себя "крупными знатоками" истории и религии, евродепутаты совсем обнаглев написали о том, что "требуют" от Азербайджана обеспечить неприкосновенность этого "наследия" на территории Нагорного Карабаха и вокруг него, что точно является верхом наглости и признаком полной утраты здравого ума и реализма. Полностью находясь под влиянием армянской пропаганды, которая окончательно затуманила мозги более 600 членам этого Парламента, принятая резолюция образец двойных стандартов и аморальности.

Во-первых, никаких армянских культурных памятников на этой территории никогда не было и в помине. На освобождённых территориях, где до Первой Карабахской Войны проживало почти 1 миллион азербайджанцев и ничего не осталось кроме руин, были памятники Азербайджанского культурного и исторического наследия, которые были варварски уничтожены и стёрты с лица земли армянскими оккупантами.

Если евродепутаты считают памятниками культурного наследия объекты культа на бывших армянских военных базах, которые были построены после оккупации или памятники нацистским преступникам Г. Ндже и Д. Канояну и главарям армянских бандформирований, установленные как символы оккупации, то становится жаль, что как такие люди были избраны в парламент объединённой Европы, чтобы принимать законы, по которым должны жить европейские народы от Атлантики до Урала.

На протяжении почти 30 лет оккупации, евродепутаты не разу и слова не проронили о судьбе уничтоженного Азербайджанского культурного наследия на оккупированных территориях, делая вид, что это их не касается. Конечно, ведь речь шла о людях второго сорта, тюрках- мусульманах, а они первый сорт европейцы- христиане, которые беспокоятся только о своих братьях армянах.

Такой двойной аморальности мир никогда не видел и вряд ли увидит.

Выступившие в прениях депутаты из Швеции и Германии, которых трудно назвать объективными ввиду исламофобских взглядов, горько рыдали о своих "бедных братьях" армянах, которые вынуждены были под ударом железного кулака покинуть оккупированные азербайджанские территории, оставив там военные базы и нашпиговав землю минами, на которых гибнут мирные азербайджанцы, вернувшиеся домой после 30 лет оккупации.

Значит согласно этой извращённой логике, построенные и установленные объекты на оккупированных азербайджанских территориях армянскими оккупантами в нарушении всех международных законов, являются культурным наследием, а все что уничтожили они никогда наследием не было.

Особо стоит отметить двуличие властей Армении, которые публично заявляют о том, что хотят достижения мирного соглашения, а с другой стороны делают все возможное, чтобы это соглашение достигнуто не было, мечтая о реванше. Несмотря на подписанные трехсторонние Заявления 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, до сих пор с территории на которой временно размещены российские миротворцы, не выведены остатки вооруженных сил Армении, не разоружены незаконные вооруженные формирования сепаратистов, ничего конкретно не делает армянская сторона по открытию транспортных коридоров, делая "умный" вид, что работает над этим, а в действительности просто саботирует не предпринимая никаких шагов.

Постоянные вооруженные провокации на границе и на линии соприкосновения в Карабахском регионе Азербайджана, которые провоцируют армянские вооруженные силы, направлены на вовлечение в уже практически погасший конфликт третьих сторон.

Евродепутаты давно имеют особую "симпатию" к "бедной пушистой" Армении. Недаром богатое армянское лобби, не скупясь раздаёт налево направо "борзых щенков", покупая их голоса. Однако принимая тенденциозную резолюцию, эти так называемые "слуги европейских народов" не удосужились даже взглянуть на резолюции СБ ООН, решения саммитов ОБСЕ и других международных организаций, а также на документы, принятые высшим органом ЕС - Европейским Советом, где четко и конкретно указано то, что Карабахский регион это суверенная часть Азербайджанской территории.

Наряду с этим принимая резолюцию, европарламентарии не стали даже дожидаться результатов отчета предстоящей оценочной миссии ЮНЕСКО, о направлении которой была достигнута договоренность в ходе четырёхсторонней онлайн встречи Президентов Азербайджана, Франции, Председателя Европейского Совета и Премьер-Министра Армении.

Ознакомившись поближе с текстом резолюции можно подумать, что она писалась не в стенах Европарламента, а где- нибудь в Ереване, причём авторы этого пасквиля настолько безграмотны и ангажированы, что в тексте отсутствует всякое упоминание о принадлежности Карабахского региона Азербайджану, причём все предъявленные "претензии" настолько односторонни, что можно сделать вывод о том, что большинство членов этого собрания либо открытые тюркофобы, либо продажные марионетки.

Упоминая о неких "утраченных" армянских "памятниках" в Нахчыване, авторы вообще ничего не говорят об уничтоженных азербайджанских памятниках на территории нынешней Армении, от которых не осталось никаких следов. Абсолютно не разбираясь в истории, евродепутаты, которые кичатся своей заботой о древних христианах, отказывают потомкам древних кавказских албанцев - удинам в том, что часть их религиозного наследия была насильственно арменизирована и сейчас идёт процесс возрождения удинской христианской общины в Азербайджане.

В то время, как ЕС старается найти альтернативные источники поставки энергоресурсов, обращаясь к Азербайджану с просьбой увеличить поставки природного газа, европарламентарии делают все возможное, чтобы не допустить этого, принимая необъективные резолюции, которые воспринимаются в Азербайджане как недружественный враждебный акт. Безусловно, что принятие таких враждебных резолюций не способствует развитию отношений между Азербайджаном и ЕС.

Однако принятый документ вообще можно считать клочком бумаги, которую можно использовать в известном месте если учесть тот факт, что такого рода резолюции носят ни к чему не обязывающий декларативный характер и отображают лишь личное мнение депутатов, а не политического руководства ЕС и стран - членов. Можно лишь с горечью констатировать, что до чего докатились европарламентарии, что вместо примирительных шагов, направленных на достижение диалога и мира в регионе Южного Кавказа, своими действиями пытаются заново воспламенить затухший огонь конфликта.

Отношения между Азербайджаном и ЕС, которые стали столь активно развиваться в последнее время, базируются на личных доверительных отношениях между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Именно благодаря этим отношениям удалось достичь прогресса в решении важных вопросов мирного урегулирования отношений с Арменией.

Президент Ильхам Алиев всегда подчёркивал важность развития всесторонних отношений с ЕС, в том числе в обеспечении энергобезопасности Европейского континента. К сожалению, принятие подобных деструктивных резолюций Европарламентом направлены не на достижение мира и безопасности в Европе, а на разжигание новых конфликтов.

Очевидно, что тем евродепутатам кто проголосовал за эту резолюцию поддавшись давлению своих коллег, забыв о национальных и европейских интересах, следует пока не поздно сделать вывод о пагубности принятого решения, которое может сыграть роль искры, от которой может загореться новый европейский пожар.