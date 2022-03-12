Обыкновенный шантаж

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне в Версале начался двухдневный неформальный саммит Европейского Союза, созванный по инициативе председательствующей в ЕС Франции. Как сообщают зарубежные СМИ, программа саммита очень широка. Но приоритетными для ЕС остаются три вопроса: снижение импорта российского газа на 2/3 к концу года, укрепление европейской обороны и построение новой модели экономического развития.

Первый пункт особенно примечателен, если вспомнить, сколько звонков и визитов в Баку было после начала войны в Украине и насколько актуальным стали для Европы энергоресурсы Азербайджана. 9 марта Президент Азербайджана принял торгового посланника премьер-министра Великобритании баронессу Эмму Николсон. 8 марта Президенту Азербайджана позвонил председатель Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. 1 марта в Баку звонил Президент Франции Эмманюэль Макрон. И так далее. Во всех случаях вопрос энергетики был основным.

Как раз на днях еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс говорил об альтернативе российскому газу, в поисках которого находится сейчас Европа. Альтернатив, судя по всему, у нее не так уж много. По словам Синкявичюса, есть направления импорта газа, такие как США или Катар, откуда будут транспортироваться грузы СПГ, а также Азербайджан, Алжир и Норвегия, откуда газ по трубопроводам попадет в Европу.

Так вот, в Версале продолжается неформальный саммит Евросоюза, решающий жизненно важную проблему энергобезопасности Европы, в которой отведена роль и Азербайджану, а в это время Европарламент на своем заседании 10 марта принимает резолюцию, содержащую клевету и открытую антиазербайджанскую пропаганду. Интересные параллели. А если еще напомним, что за день до этого в Париже побывал и встретился с Макроном премьер Армении Никол Пашинян, то картина становится еще более любопытной.

Резолюция называется "Об уничтожении культурного наследия Нагорного Карабаха". Уточним, что речь в ней идет не об армянском вандализме, а о некоем "армянском наследии", которое после 44-дневной войны якобы уничтожается. За это безобразие проголосовали почти все европарламентарии, что говорит о том, что это была четко спланированная акция, призванная продемонстрировать Баку, что хотя Европа и нуждается в нем, но имеет, чем шантажировать азербайджанскую сторону в случае чего. Во всяком случае, это выглядит именно так. Сообщается, что в голосовании приняли участие 679 депутатов, из которых 635 выступали за принятие резолюции, 2 - против, а 42 воздержались. На сайте же Евопрламента поддержавшими резолюцию указаны 683 депутата, против проголосовал только один, а воздержались четверо. Все фракции ЕП продемонстрировали невероятную солидарность.

Текст этого документа просто удивляет. В нем констатируется разрушение "армянского культурного наследия", будто уже проведено расследование и факты доказаны. Еще не побывала в регионе мониторинговая миссия ЮНЕСКО, а Европарламент, единогласно проголосовав за представленную армянской стороной бумагу, обвиняет Азербайджан. Помнится, перед принятием резолюции о водном шантаже Армении против Азербайджана эксперты и миссии работали много месяцев, документ долго обсуждался, каждое доказательство и факт скрупулезно рассматривались через лупу. А тут армянской стороне поверили на слово и осудили Баку, не имея на руках ничего, кроме армянских жалоб. В документе множество одиозных формулировок, взятых из закромов армянского агитпропа. В том числе звучат обвинения в адрес государственной политики Азербайджана, якобы построенной на "армянофобии".

Возникает вопрос - что за дела? Европа под диктовку армянского лобби хочет показать, что, даже нуждаясь в нас, не собирается отказываться от своих "ценностей"? Под европейскими ценностями лично мы понимаем исламофобию, азербайджанофобию и двойные стандарты. И похоже, что европейцы не собираются отказываться от такой формы общения с Азербайджаном, даже оказавшись в очень пикантной ситуации.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Конечно, эта резолюция безобразна и безответственна. Она четко и наглядно демонстрирует, что европейские парламентарии с закрытыми глазами готовы поддержать любую акцию, организованную армянскими лоббистам. Но те же самые армянские лоббисты, наверняка, понимают, что этим резолюциям грош цена и ничего они реально таким путем изменить не могут тем более. В самой сути резолюции заложен лживый посыл. На той территории, которая освобождена в результате войны, не осталось ничего целого, что можно было бы разрушать. Там разрушено все, в первую очередь, азербайджанское культурное и историческое наследие. Азербайджан не раз приглашал ЮНЕСКО прийти взглянуть на сотворенное оккупантами, а вместо этого принимаются глупые, абсолютно не обоснованные фактами решения. И цель их только одна - продемонстрировать Азербайджану силу армянского лобби. Косвенно делается предупреждение, что ради армян в Европе, дескать, будут рвать на себе рубаху. Да ради бога! Азербайджан подобными дешевыми, не основанными на фактах резолюциями не напугаешь. Но свое двуличие, безответственность европейские парламентарии в очередной раз нам продемонстрировали, и вряд ли в результате подобных решений у Азербайджана будет усиливаться уважение к так называемым европейским ценностям".

Конечно, есть немало прекрасных ценностей, провозглашенных, но не выполняемых так называемым "цивилизованным миром". Таких, как невмешательство во внутреннее дела других государств, неподдержка сепаратизма, защита культурного наследия всех народов, независимо от национальной и религиозной принадлежности, толерантность и так далее. Принятая накануне Европарламентом резолюция далека от всего этого.

Не будем заново говорить сейчас о тотальном уничтожении и переиначивании армянами наследия азербайджанского народа в период оккупации. Об этом сказано достаточно. И не только сказано - азербайджанской стороной подготавливаются соответствующие документы и иски. Не будем также в сотый раз говорить о необъективности и предвзятости ЮНЕСКО. За тридцать лет мы не смогли добиться от этой и других международных структур адресного осуждения армянских вандалов, хотя факты были налицо. А теперь появляется резолюция, осуждающая страну, наследие которой на оккупированных прежде землях было разрушено до основания.

Так все-таки, что происходит? Позволим себе предположить, что таким способом Европа хочет продемонстрировать поддержку Армении, пытающейся вырваться из-под российского влияния, воспользовавшись украинским кризисом. С другой стороны, Ереван в страхе от ослабления сюзерена на фоне усиления азербайджано-турецкого тандема. Тут не случаен спешный визит Пашиняна в Париж 9 марта и обнимашки с Макроном, президентом председательствующей в Евросоюзе страны. Ну, а о симпатиях Парижа в нашем регионе лишний раз напоминать не стоит, они всем известны.

Руководству ЕП стоит провести расследование этого вопроса. Ни о какой объективности тут речи быть не может. Когда демонстрируется подобное единогласие по вопросам, о которых две трети парламентариев, однозначно, не осведомлены вовсе, это обязательно должно вызвать подозрение. Впрочем, ЕП недавно устами эстонского депутата Марины Калюранд заявила, что, дескать, Европа не признает итоги 44-дневной войны, потому как "мир должен быть достигнут путем переговоров, а не войны". Правда, не очень понятно, как европейские компании и финансовые структуры, "не признавая" победы Азербайджана, участвуют в восстановлении освобожденных территорий. Как раз сегодня в Баку прибыла миссия в составе экспертов ООН, Европейского союза и Всемирного банка для оценки потребностей восстановления и реконструкции на освобожденных азербайджанских территориях на основе методологии Оценки путей восстановления и развития мира (RPBA). Наверное, в Европарламенте газет не читают. Вообще, разночтения между Европарламентом и другими структурами Евросоюза наблюдаются уже не в первый раз.

Заявление Калюранд было первым реверансом в сторону богатого и влиятельного армянства. А нынешняя резолюция - это уже второй подарок к столу Еревана. В Европе все еще наивно полагают, что Армения способна делать самостоятельную политику и выбирать, с кем ей быть. Если обратить внимание на немалый пласт различных документов, принимавшихся по карабахскому вопросу за тридцать лет, то увидим, что подавляющее большинство из них отвечали армянским интересам и поддерживали оккупанта. Однако российская узда от этого не становилась слабее.

Стоит ли армянской стороне ожидать каких-то преференций для себя от принятия резолюции ЕП? Не стоит. В Азербайджане к таким резолюциям серьезно не относятся, а пишем мы об этом сейчас не от страха, как хотелось бы думать соседям, а чтобы объяснить... нет, не армянам, а нашим европейским партнерам, которым мы нужны ничуть не меньше, а может, учитывая ситуацию, и больше, чем они нам, что политику следует делать честно. Так, как это делают в Баку.