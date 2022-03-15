Байден может отменить антиазербайджанскую поправку

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в истерике запросил личную встречу с президентом Байденом, чтобы обсудить ежегодное решение, ожидаемое в ближайшие недели, об отмене или применении раздела 907. Раздел 907 Закона США "о поддержке свободы" запрещает любую прямую помощь США Азербайджану. В истерии с армянами Фрэнк Паллоне, Адам Шифф и другие подобные ему предатели американских интересов, живующие за счет армянского лобби, постоянно пытаются воспрепятствовать отношениям Баку и Вашингтона.

На самом же деле 907-я поправка, которая запрещает любую прямую помощь Соединенных Штатов Азербайджану, давно устаревшее орудие армянского лобби, которое в свое время надавило на Конгресс в ответ на изоляцию Армении Азербайджаном во время первой Карабахской войны. Еще тогда эта поправка должна была стать не более чем временной мерой до окончания боевых действий и открытия границ, и не имела смысла, учитывая, что агрессором была именно Армения. Ситуация высшей степени абсурда. Не отменили же поправку потому, что когда какая-то мера уже принята, избавиться от нее через Конгресс намного тяжелее, чем просто не применять. Играя в "демократию", в США позволили довести дело до того, что интересы полумиллионной армянской диаспоры начали ставиться выше национальных интересов самих Штатов. Удивительно наблюдать, как законодатели мировой державы, подобно дрессированным попугаям в цирке, нажимали и нажимают на нужные армянам кнопочки, голосуя за решения, направленные против Азербайджана. И делается это под прикрытием "демократических ценностей".

Прошли годы, о самой поправке американские власти практически уже забыли, учитывая, что Азербайджан является важным союзником для Вашингтона. Надо сказать, после смены хозяина Белого дома новая администрация, как и предыдущая не демонстрировала тенденций на ухудшение отношений с Баку и Анкарой. Как оказалось, даже после вывода американских войск из Афганистана Азербайджан не потерял значение для Штатов. К разочарованию армянских политтехнологов и лобби, интересы США к Баку гораздо шире и не потеряли актуальности с прекращением афганской операции. И, как видим, армянское лобби не дремлет. Озлобленные потерей контроля над азербайджанскими территориями и проигрышем на фронте информационной войны, лоббисты ищут повода и возможности досадить любыми способами. Хотя 907-я поправка на данный момент не популярная и не приоритетная тема для администрации Байдена - он сейчас занят совершенно другими вопросами. Ему не до встреч с армянами, разговорах о т.н. "геноциде" и т.д. В этом плане он уже успешно воспользовался ими во время выборов, получил нужные ему голоса и забыл про них, сделав пару обещаний для закрепления. Поматросил и бросил, как говорится.

Неизвестно, что мотивировало тогда Джо Байдена пообещать армянам отказ от военной помощи Азербайджану перед выборами, но вполне понятно, что ему хотя бы для виду нужно было бросить кость армянской диаспоре в Калифорнии, где проживает Камала Харрис.

Оказавшись в Белом доме, Байден, который 50 лет проработал в Вашингтоне и часть этого времени провел в сенатском комитете по международным отношениям, был поставлен лицом к лицу с реальностью, которую он не мог не осознать. Невозможно предать всех союзников одновременно, и приходится ставить приоритеты. Для Байдена таковыми стала сделка с Ираном и энергетическая политика. Довольно быстро Байден осознал, что без союзников просто невозможно осуществить все, что он пообещал, в первую очередь, американскому народу.

Европа оказалась в состоянии энергетического кризиса; на Байдена со всех сторон давят разные интересы: как, например, не начать серьезный конфликт с Россией и в то же время не потерять поддержку Конгресса и Европы, встревоженными развитием событий.

Возвращаясь к помощи США, для нашей страны она не такая уж и серьезная, учитывая, что расходы на оборону в 2022 году предусмотрены в госбюджете Азербайджана на уровне 4,5 миллиарда манатов. Если Байден даст АНКА возможность вести себя на поводке, теряет от подобного потакания интересам армянства не Азербайджан, а имидж Штатов с их пресловутыми демократическими стандартами.

Плюс, на данный момент, поправка не имеет практического влияния на американо-азербайджанские отношения. Видимо поэтому АНКА подняла истерику, так как не уверена, что дорогостоящие услуги Паллоне, Шиффа и остальных смогут предотвратить оказание помощи Азербайджану. Еще они, похоже, хотят быть уверенными в том, что преступления армян никогда не станут предметом обсуждения или расследования на американской площадке. Тем временем армяне продолжат подкидывать Конгрессу идеи, а отъевшиеся на армянских гонорарах всякие шиффы будут добиваться поставленных целей, используя в качестве инструмента уже и Госдепартамент. АНКА и ее агенты заняты лишь тем, чтобы разжигать ненависть к Азербайджану и Турции.

Кстати, многие не в курсе одного любопытного факта. Тогда, одновременно с пресловутой 907-й поправкой, была принята и другая поправка, по которой Армения попадала под санкции за оккупацию территорий нового независимого государства. Она была отменена в 2004 году, так же тихо, как была принята. Почему о ней никто в Армении никогда не говорил, не возмущался, да и не знал, скорее всего? Истинной причины мы, конечно, не узнаем, но позволим себе предположить, что связано это с тем, что поправка к Армении попросту никогда практически не применялась.