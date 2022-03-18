Путь азербайджанского воина

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял накануне участников VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проходившего в Болгарии. Молодые спортсмены добились на соревнованиях больших успехов и привезли на родину 16 медалей. Это рекордный результат для азербайджанской борьбы и очередной успех Азербайджана на мировой спортивной арене.

Кто следил за состязаниями, могут подтвердить, что это была достойная и красивая победа наших молодых борцов. В спорте, как и на войне, нужно уметь побеждать и проигрывать достойно. Дано это не каждому. На международных турнирах очень часто бывает, что проигрыш сопровождается недостойным поведением проигравшего, а победа достается нечестно.

Но Азербайджан всегда играет честно, и в этом особенность и его спортсменов, и его армии, и его политики. Примерно ту же мысль постарался донести до участников встречи Президент Ильхам Алиев.

Происходящие сегодня в мире события, как лакмусовая бумага, проявляют степень достоинства всех сторон и еще раз доказывают, что мы, в Азербайджане, можем говорить о победе в 44-дневной войне с высоко поднятой головой. Азербайджанский народ не замарал своей чести невинной кровью, разрушениями городов и бессмысленной жестокостью. Это было не так просто, если учесть почти тридцать лет оккупации, осуществленные армянами против нашего народа этнические чистки и геноцид. Все это оставило в памяти азербайджанского народа глубокие шрамы и раны, боль которых ощущали и новые поколения, не видевшие войны. Однако эти раны не помешали достойно биться и достойно победить бесчестного врага.

Мы вели войну достойно, соблюдая все законы войны, сказал на встрече глава государства:

"Мы не воевали с гражданским населением, не подвергали бомбардировке здания, не проявляли жестокости. Хотя чувство мести всегда жило в сердце нашего народа, потому что армяне совершили геноцид против нас, провели политику этнической чистки против нас, и чувство мести обязательно должно было присутствовать. Но я говорил, что мы отомстим врагу на поле боя. Весь мир, все военные эксперты уже неоднократно отмечают, что Азербайджан вел эту войну с большим мастерством, искусно, в короткий срок добился поставленной цели. В то же время он вел войну достойно, соблюдая все законы войны. Именно поэтому потери среди гражданского населения на вражеской стороне составили менее 30 человек. И то потому, что эти гражданские лица участвовали в боях".

Армянская сторона выдумывает цифры, чего-то требует от международных организаций, рассказывает небылицы о якобы зверствах азербайджанских солдат и якобы бомбардировках городов и сел даже в Армении. Между тем, даже на обстрелы Гянджи, Барды, Тертера и других наших городов азербайджанская сторона не ответила той же монетой. Верховный главнокомандующий однозначно заявил, что на зверства армянских ВС Азербайджанская армия ответит на поле боя. За ракетный удар по Гяндже, за гибель детей, женщин и стариков не пострадали мирные граждане Армении, но их вооруженным силам пришлось ответить за эти зверства сполна. Невинная кровь ни одного убитого ребенка не осталась на земле, за все армянской стороне пришлось расплачиваться разгромными поражениями в каждом бою и многочисленными потерями в личном составе и технике.

Таковы правила войны. Война сама по себе дело страшное и кровавое. Но у нее тоже есть свои законы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что войны в мире происходили, происходят и будут происходить. "Если обратить внимание на происходящие войны, то, считаю, и азербайджанский народ, и вся мировая общественность еще раз видят величие азербайджанского народа и ответственность руководства Азербайджана. Конечно, это - дополнительный стимул для наших спортсменов, потому что мы представляем достойный народ и страну, заслуживающую большого уважения", - сказал глава государства.

Да, Азербайджанская армия воевала очень достойно. Огонь велся исключительно по военным объектам, по местам концентрации оккупационных войск и сил, по складам боеприпасов и вооружений, местам скопления боевой техники. То, что армянская сторона размещала эти объекты рядом с гражданской инфраструктурой, - это еще одно военное преступление Армении. Азербайджанская сторона неоднократно обращалась к мирному населению оккупированных в тот период территорий, чтобы они держались подальше от военных объектов, обеспечивала гуманитарные коридоры. Тем временем, Армения со своей территории подвергала ракетным обстрелам мирные города, находившиеся в глубоком тылу, на расстоянии 100, 200, 300 километров от линии фронта. Отвечая на эти акты, азербайджанская сторона била только по легитимным военным целям. Так были уничтожены ракетные установки на армянской территории у границ с Кяльбаджаром, готовившиеся к новым ударам по Гяндже.

Азербайджанская армия, нанося удары, все просчитывала и не била куда придется в желании просто разрушать и уничтожать. Цели выбирались тщательно, на основе оперативной информации. Возьмем снаряд, прилетевший по дому культуры в Шуше. Армянская сторона подняла вокруг этого факта большой шум, но потом пришлось признать, что в этом помещении в тот момент проходила военная сходка. Не погиб ни один гражданский. Или вспомним фейк о якобы ударе по роддому в Ханкенди. Эта история не успела послужить агитпропу, потому что почти сразу была разоблачена. Мало того, что роддом находился на момент обстрела на ремонте, но там вместо рожениц и младенцев размещались военные. А кто не помнит заседание сепаратистской банды во главе с Араиком в здании ханкендинского детсада? Пресс-служба сепаратистских бандформирований тоже находилась в неподходящем месте - школьном тире.

Литовский фотожурналист Видмантас Балкунас, приехавший снимать Вторую карабахскую войну с армянской стороны, был поражен тем, как армяне подставляют под удар гражданские объекты и мирных жителей. Власти Армении, писал он, обвиняют Азербайджан в нанесении ударов по жилым районам, а тем временем в подвалах наряду с гражданскими находятся военнослужащие в камуфляже, прямо в городе среди жилой инфраструктуры прячутся орудия и ракетные установки. Журналист признавался, что не силен в военном праве, но ему непонятно, как в гражданском здании в одном месте находятся мирные жители и вооруженные военные? Как же тогда можно осуждать удары по гражданским объектам? - возмущался он.

Обращаясь к народу после варварского обстрела армянами Гянджи 17 октября, Верховный главнокомандующий сказал: "Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели борьбу, не воевали и не будем воевать против гражданского населения. Мы не армяне".

Азербайджан, возможно, единственная страна, которая вела войну, избегая больших разрушений и жертв среди мирного населения противника. Это было нелегко, потому что армянская сторона делала все, чтобы подставить гражданские объекты, детсады, больницы, мирных граждан под удары.

Победить любыми средствами - это не путь азербайджанского воина. Азербайджан в период 44-дневной войны показал себя с самой лучшей стороны и может послужить примером. Этот пример сегодня очень необходим, потому что войнам нет конца и они становятся все более технологичными и разрушительными. Мы видим руины городов Ирака, Сирии, Украины, помним в руинах Сараево и др. Это страшные военные преступления.

Если нельзя остановить войны, то надо сделать так, чтобы они хотя бы велись по правилам, с соблюдением норм гуманитарного права. Недостойная, полученная грязными средствами победа в войне, как и в спорте, заслуживает только презрения.