Воины против убийц и дезертиров: как воевали азербайджанская и армянская армии

Кодекс чести воина - это понятие очень важное и обязательное для человека, держащего в руках оружие. Это оружие может стать средством защиты, гарантом безопасности, орудием убийства, инструментом шантажа. Все может случиться с "человеком с ружьем", если отсутствует кодекс чести или же если он не соблюдается.

Записанные на бумаге кодексы воинской чести - явление в наше время редкое. Человеческая цивилизация уже дошла до той степени развития, когда каждому должно быть ясно, что полученное для защиты родины оружие не может быть использовано против безоружных, не может направляться на детей и стариков и служить орудием преступления. Каждый такой поступок - это несмываемое пятно на чести воина, а офицер после такого обязан лишиться погон.

Как показали последние тридцать лет истории нашего региона, Азербайджану попался противник, не имеющий ни малейшего представления о воинской чести и моральном кодексе. Армянская армия в период первой и второй карабахских войн запятнала себя таким количеством страшных преступлений, что хватило бы на военные противостояния нескольких столетий. Многие иностранные эксперты и историки сегодня признают - история современных войн не помнит такого варварства, какое демонстрировали армяне, когда безо всякой военной необходимости разрушались города и вырезалось население. Моральный кодекс армянского солдата построен не на общечеловеческих принципах, а на принципах больной националистической идеологии. Но даже она задействуется не всегда - армянские зинворы и спарапеты в ходе двух карабахских войн демонстрировали полное отсутствие какой бы то ни было морали.

Между тем, армянам с противником повезло. Азербайджанская армия показала очень достойную войну. Как с точки зрения воинского мастерства, так и с точки зрения соблюдения международных норм и норм общечеловеческой морали. Азербайджан победил достойно, честно, ни одним преступлением против человечности не запятнав этой победы.

Во время 44-дневной войны потери среди мирного населения Армении были довольно небольшими, потому что азербайджанская армия никогда не вела войну с мирным населением. Войну мы вели только против воинских частей. Об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая с речью после поднятия государственного флага в поселке Гадрут.

Согласно армянской же статистике, в период боевых действий было убито около 40 мирных жителей-армян. Но и эти люди погибли по своей вине, а не стали жертвами обстрелов азербайджанской стороной мирных городов и сел с армянским населением. Большинство погибших, как подчеркнул Президент Азербайджана, были гражданскими лицами, участвовавшими в военные действиях.

Как участвовали? Например, подносили патроны, перевязывали раненых за неимением нормальной медицинской службы в армянской армии. Все эти люди, участвуя в боевых действиях, тем не менее продолжали считаться гражданскими и составили костяк печальной статистики. Все мы помним возмутительные новости о вовлечении армянскими бандформированиями, называющими себя армией, в боевые действия даже детей. Поэтому можно с полной уверенностью сказать - кровь убитых мирных армян на совести армянской армии.

Азербайджан воевал и благородно, и очень аккуратно, стараясь не наносить ущерба мирному населению. Хорошо известно, что азербайджанская армия могла пройти через весь Карабах до самых границ с Арменией, но она этого не сделала, потому что это привело бы к жертвам среди гражданских и разрушениям. Армянскому населению, желающему покинуть переходящие к истинным хозяевам районы, были предоставлены гуманитарные коридоры, длительный срок на то, чтобы спокойно выехать, забрав все свое имущество. По уезжающим не стреляли с высот, как это делали армяне в первую войну. Армянам Кельбаджара и Лачина не пришлось уходить по горам и лесам, босиком, бросив все и спасаясь от идущих по следу вооруженных людей. Они просто сожгли сами свои дома, вырубили леса, сели в свои автомобили и уехали. Показав тем самым, что как в армянской армии, так и у гражданских лиц армянской национальности понятия о моральных принципах очень растяжимые.

Гуманно обошлась азербайджанская сторона и с пленными. Никто из них не может пожаловаться на жестокое обращение и насилие. Пленные получали медицинскую помощь и хорошее обхождение. И все были возвращены Армении, за исключением лиц, совершивших военные преступления, диверсантов и террористов.

В вопросе пленных Азербайджан, как и в осуществлении военных операций, тоже действовал очень аккуратно, не допуская перегибов. Хотя можно не сомневаться, что были и эмоции, и ненависть к врагу. Ведь очень многие из воинов-победителей - это потомки тех, кто был изгнан армянскими захватчиками с родных земель или убит армянами в первую войну. Какие эмоции должен испытывать человек, бежавший ребенком по заснеженным горам от армянских убийц, который, вернувшись на родную землю с оружием в руках, нашел ее оскверненной и выжженной дотла?

Тем не менее, азербайджанские воины не старались мстить армянам, они отомстили Армении, разгромив ее армию и лишив дальнейших иллюзий. И одержали, еще раз подчеркнем, достойную победу - и военную, и моральную. Последнее стало для противника особо изощренным ударом, потому что лишило его возможности размахивать излюбленной картой "очередного геноцида". Армяне сегодня пишут кляузы в международные организации и суды, но ни одну из них не могут подкрепить фактами. Одни эмоции и фантазии.

Между тем, Азербайджан имеет на руках бесчисленное количество доказательств преступлений Армении и армянской армии, совершенных в первую и вторую карабахскую войну. Речь о массовых преступлениях против гражданских лиц, об этнических чистках, целенаправленном уничтожении мирного населения, бомбардировках мирных городов. Тут надо подчеркнуть, что мирными считаются города вне зоны боевых действий, такие, как Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир. Ханкенди же или Ходжавенд в эту категорию не входят, так как располагались в пределах линии фронта. Но и в этом случае азербайджанские снаряды направлялись прицельно и только по военной инфраструктуре, огневым точкам, объектам военного назначения. Потому что, как не раз подчеркивал Президент Азербайджана, азербайджанская армия никогда не воевала с мирным населением.

"Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели борьбу, не воевали и не будем воевать против гражданского населения. Мы не армяне. У нас свой путь, у нас есть своя цель, вокруг которой объединился весь азербайджанский народ", - сказал глава государства в своем обращении к народу после варварских атак на Гянджу и Мингячевир 17 октября.

Город Гянджа в дни войны не раз подвергался бомбардировкам с армянской стороны. Противник целенаправленно направлял ракеты на мирно спящие жилые кварталы. Гянджа подверглась ракетным атакам днем 4 октября, утром 8 октября, а также ночью 11 и 17 октября 2020 года. В результате этих атак погибли 26 человек, включая 10 женщин и 6 детей, ранены 138 человек, нанесен крупный ущерб гражданским и инфраструктурным объектам, транспортным средствам.

Регулярно подвергалась обстрелам и Барда. Последний обстрел со стороны ВС Армении унес жизни 20 мирных жителей, более 60 получили ранения.

Всего с 27 сентября, в ходе обстрела мирных городов и сел Азербайджана армянскими ВС, погибли 65 жителей, из них 18 женщин и 10 детей, ранены 297 человек, из которых 69 - женщины, 32 - дети. Кровь и боль этих людей на совести армянской стороны, армянских военных, очень старательно выбиравших цели в мирных азербайджанских городах.

Впрочем, ничего иного ждать от такого противника не приходилось.

Всему миру известно о геноциде населения города Ходжалы, осуществленного армянскими захватчиками в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Армяне, действовавшие при поддержке печально известного 366-го полка, не щадили никого - ни стариков, ни младенцев. В результате массовой резни были убиты 613 человек (по неофициальным данным, убитых более тысячи), в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей были захвачены в плен, судьба 150 из них неизвестна до сих пор. В процессе расправы армянские националисты не выбирали средств. Они добивали раненых, снимали скальпы, отрезали пленным головы, выкалывали глаза, сдирали кожу, вспарывали животы беременным и потрошили младенцев.

За десять дней до ходжалинского геноцида, 17 февраля 1992 года произошла резня в селе Гарадаглы Ходжавендского района. Захватив село, армяне учинили над его жителями зверскую расправу. 118 человек были взяты в заложники, 33 расстреляны на месте. Раненые вместе с трупами были сброшены в силосную яму недалеко от Гарадаглы и засыпаны землей. Пленные подверглись пыткам. В общей сложности 68 человек погибли в плену, 50 удалось с большим трудом вызволить из рук врага, но 18 из них впоследствии скончались, не сумев пережить перенесенного в армянском плену.

На руках армян и кровь невинных жителей села Агдабан Кельбаджарского района. В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года вооруженные формирования Армении атаковали село и полностью его сожгли. В результате нападения сгорели 130 домов, 779 мирных жителей подверглись мучениям, 67 были убиты, среди которых 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 малолетних ребенка, 7 женщин заживо сожжены. 2 человека пропали без вести, 12 получили тяжелые телесные повреждения.

28 августа 1992 года страшная резня была учинена армянскими военными в местечке Баллыгая Геранбойского района. В пять часов утра на территорию района проникла армянская диверсионная группа в составе 10-12 человек. Ими были убиты с особой жестокостью 24 гражданских лица, среди них - 6 малолетних детей, в том числе 6-месячный ребенок. Большинство убитых были дети, женщины и старики. Армяне не пощадили даже 93-летнюю женщину. 9 человек получили тяжелые ранения. Уходя, боевики сожгли тела некоторых убитых.

Это самые громкие из фактов, получивших широкую огласку, но ими преступления армянской армии не ограничиваются. Захваченные Арменией азербайджанские земли были буквально залиты невинной кровью, а оккупанты все 30 лет оккупации ходили по костям стариков и младенцев.

Что может противопоставить этим обвинениям армянская сторона? 40 гражданских жертв, о которых мы говорили выше, и мыльный пузырь под названием "резня в Мараге". История с селом Марага была наскоро слеплена в противовес массиву ужасающей информации о содеянном армянами в Ходжалы. Армянской стороне необходим был "ответный геноцид", чтобы сгладить впечатление от собственных преступлений. В результате появилась легенда, которую до сих пор разные источники рассказывают по-разному. Армянские, международные, правозащитные источники - все называют разные цифры и не могут сойтись во мнении относительно того, что же там на самом деле произошло. Известно только, что "доблестные" зинворы и жители бежали из села, бросив по своей традиции больных и стариков (то же самое делала армянская сторона и в ходе 44-дневной войны). Вернувшись через какое-то время, они якобы обнаружили этих больных и инвалидов убитыми. О том, кто убил этих людей, история информации не сохранила, потому что единственный свидетель - некий ополченец - заврался окончательно.

Однако туманность истории и недоказанность причастности к ней азербайджанцев не помешала превратить недостоверный факт в инструмент пропаганды, вопить со всех международных трибун о "геноциде в Мараге", скорбно отмечать эту дату и считать, что это может избавить Армению от наказания за тысячи безвинно убиенных.

Но уйти от ответственности за тысячи военных преступлений, неоправданную жестокость, этнические чистки, геноцид и уничтоженные города и села армянской стороне не удастся. Азербайджан держит ситуацию в своих руках. Как всегда, честно, аккуратно и в соответствии со всеми международными законами.

Лейла Таривердиева