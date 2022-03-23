Это наш, а не ваш газ: анекдотическая внешняя политика Армении

Автор: Акпер Гасанов

Напомню один известный, старый анекдот. Сидит, стало быть, перед коммерческим банком пожилой мужчина, торгует семечками. К нему подходит старый знакомый и просит дать денег взаймы. Срочно необходимо, душа требует, опохмелиться нужно. "Не могу. У меня с банком договор - я кредиты не даю, а они семечками не торгуют", - отвечает на просьбу старец.

Вспомнил я этот анекдот в связи с тем, что МИД Армении заявил о "прекращении Азербайджаном подачи природного газа в Нагорный Карабах в районе города Шуша, в связи с этим более 120 тысяч жителей региона остались без газа". Уже весело? Дальше еще забавнее. "Азербайджан намеренно нарушает нормальную работу жизненно важных объектов инфраструктуры Нагорный Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарным кризисам", - говорится в заявлении.

Но и это еще не все. Также МИД Армении упомянул, что "несколько дней назад Азербайджан в течение 8 дней не разрешал работы по ремонту газопровода, который при невыясненных обстоятельствах рухнул в том же районе". В общем, что ни слово - то анекдот. Не такой смешной как тот, с которого я начал данную статью, но все же. Другое дело, что армянская сторона не признает свои речи анекдотичными. Они настаивают на серьезности сказанного!

И тут нужно понять, в каком именно случае армянская сторона демонстрирует большую невменяемость - когда жаловалась на то, что Азербайджан "не ремонтирует" газопровод или же когда в Ереване пищат о том, что газопровод уже отремонтирован, но газа по нему якобы не поступает?! Как-то пора уже определиться им, чем именно быть особенно сильно недовольными?!

То есть, если газопровод был неисправным и это было плохо, то исправленный газопровод это должно быть хорошо. Но, армянская сторона утверждает, что любой газопровод это плохо. Тем более, если по нему не поступает газ. Иди и объясни армянским дипломатам, что в бутылке из-под вина не всегда бывает вино. Она порой бывает пустой.

Когда и как заполнять газопровод газом на своей территории, решает только Азербайджан. И тут я хочу напомнить о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом и на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Но МИД РА делает вид, что в не в курсе итогов 44-дневной войны, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления, под которым стоит подпись премьер-министра РА Никола Пашиняна, который и определяет приоритеты армянской внешней политики. Им кажется, что такая позиция принесет дивиденды, тогда как она лишь доказывает их непобедимую глупость.

Тем более, что армянская сторона жалуется на то, что Азербайджан прекратил подачу газа в Шушу. Ту самую, что была освобождена через 28 лет после армянской оккупации. В которой висит флаг нашей страны и которая активно возрождается. То есть, мало того, что МИД РА врет, так он это делает настолько комично, что впору заподозрить в авторах данного текста пистателей-сатириков, затесавшихся в ряды дипломатов.

Они бы еще перебоями с подачей воды в бакинские поселки выразили недовольство! С другой стороны, уже имеющееся глупое заявление МИД РА открыло "ящик Пандоры", и отныне пресс-служба "Азеригаз" , отвечая зеркально, может себе позволить комментировать действия армянского внешнеполитического ведомства. Более того, аналогичными же полномочиями следует наделить и "Бакканализацию".

Ну а что? Если МИД РА позволяет себе комментировать работу азербайджанской газораспределительной системы на азербайджанской же территории, то почему бы азербайджанским ведомствам, занимающимся распределением газа и не только, не комментировать действия Никола Пашиняна и МИД РА?! Паритет нужно сохранять. Или же помнить про ответ из того анекдота, с которого я начал. Проще говоря, если МИД РА не хочет, чтобы "Азеригаз" комментировал его действия, то пусть и МИД РА не комментирует работу "Азеригаз". Безусловно, что армянской стороне следует заниматься тем, что входит в круг ее обязанностей.

Начав с вывода остатков вооруженных формирований из Ханкенди. Дальше можно было бы ждать от официального Еревана шагов к установлению долгосрочного мира, через подписание большого мирного договора с Азербайджаном, где бы был прописан отказ РА от территориальных претензий к нашей стране. Вот это будет правильно. А то завели, понимаешь ли, чушь про наш газ для нашей территории, попутно раздув число армян в Карабахе аж до 120.000 человек. При том, что их в реальности там едва ли на треть указанной цифры наберется...