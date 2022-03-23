Почему вы молчали, когда Армения бомбила города Азербайджана?

Размышляя о событиях между Россией и Украиной, многие международные эксперты рассматривают ее в контексте других конфликтов, особенно в постсоветских странах. Как регион, который пережил несколько войн, Южный Кавказ был в центре таких дискуссий и сравнений. В 2008 году война между Россией и Грузией возникла из-за желания грузинской стороны восстановить свою территориальную целостность, а именно суверенитет над Южной Осетией. Однако некоторые эксперты считают, что настоящей причиной боевых действий стала заявка Тбилиси на членство в НАТО. В 2020 году Вторая карабахская война привела к прекращению почти 30-летней оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье завотделом Центра анализа международных отношений Джавида Велиева, опубликованной известным турецким агентством Анадолу.

Двойные стандарты западных СМИ: Карабах vs Украина

Некоторые армянские ученые сравнивают Вторую карабахскую войну с событиями в Украине. Такое сравнение направлено на подрыв правовой основы контрнаступательной операции Азербайджана. Будучи в тяжелом положение Украина получила международную поддержку, в то время как к Азербайджану в этом отношении проявили глубокую несправедливость. Территории Азербайджана находились под оккупацией в течение 30 лет в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, подтверждающих территориальную целостность Азербайджана и требующих безоговорочного вывода всех оккупационных сил. Однако в случае с Азербайджаном агрессор никогда не подвергался санкциям. Во время операции Азербайджана по самообороне во Второй карабахской войне западные СМИ представили действия азербайджанской стороны как незаконные. Действия, которые мировое сообщество считает незаконными в Украине, были в их глазах законными для Армении во Второй карабахской войне.

Подобные нападения на мирных жителей со стороны Армении

Начнем с ракетных ударов по мирному населению. Во время Второй карабахской войны Human Rights Watch расследовала ракетные и артиллерийские обстрелы армянскими войсками городов, поселков и сел в Агдаме, Барде, Физули, Гяндже, Геранбое, Нафталане и Тертере. В отчете Human Rights Watch рассмотрено 18 ракетных ударов, в результате которых погибло 40 мирных жителей и десятки получили ранения. Национальное агентство по разминированию Азербайджана установило, что неуправляемые артиллерийские реактивные снаряды "Смерч" и баллистические ракеты "Скад-Б" применялись при обстрелах Гянджи в период с 4 по 17 октября, в результате чего погибло 32 мирных жителя. Ракеты "Скад-Б", способные доставлять 985-килограммовые осколочно-фугасные боеголовки, могут промахнуться по намеченной цели не менее чем на 500 метров.

Помимо жертв среди гражданского населения, в результате армянских атак были повреждены дома, предприятия, школы, поликлиника, что способствовало массовому перемещению населения. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе вооруженного конфликта 98 мирных жителей были убиты и 414 ранены. В то время как Армения обстреливала гражданские районы Азербайджана баллистическими ракетами, Азербайджан не выпустил ни одной ракеты по территории Армении.

Та же ракета "Искандер", выпущенная по Украине, была выпущена по городу Шуша, культурной столице Азербайджана. Цель осознавшего проигрыш в войне армянского правительства состояла в том, чтобы вызвать страх и панику среди мирных людей.

Bayraktar TB2: когда-то "оружие агрессии", теперь "спаситель"

Азербайджан столкнулся с гибридной атакой армян в ​​Карабахе. С одной стороны, армянская армия обстреливала жилые кварталы Азербайджана баллистическими ракетами. С другой стороны, армяне пытались вызвать страх и панику, нанося удары по стратегическим инфраструктурам Азербайджана (дамбы и линии электропередач). Если бы система противоракетной обороны Азербайджана не сработала, произошла бы катастрофа.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 сыграли активную роль в освобождении территорий Азербайджана от оккупации. С их помощью Азербайджан уничтожил или взял в качестве трофеев 125 артиллерийских орудий, 366 танков, семь зенитно-ракетных комплексов С-300, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 52 грузовых машин и другую технику. Однако во время Второй карабахской войны армянской диаспоре и поддерживающим ее лоббистам во многих странах (в том числе в США и Канаде) удалось ввести санкции против турецкой военной промышленности из-за успеха этих оружейных систем. Так, Bayraktar TB2 был представлен как "оружие неприемлемой агрессии" при использовании во Второй карабахской войне; однако его приняли как спасителя, когда он выполнял ту же функцию в Украине.

В Карабахе также пострадали культурные и религиозные объекты

После трехстороннего Заявления от 10 ноября Азербайджан вернул всех армянских военнопленных, захваченных во время Второй карабахской войны. Страна даже вернула 1600 армянских тел, оставленных на освобожденных после войны территориях. Однако после вышеупомянутого Заявления некоторые армянские солдаты напали на азербайджанских военнослужащих и даже убили мирных жителей. Поскольку эти армяне нападали на мирных жителей Азербайджана после трехстороннего Заявления, они не считаются военнопленными. Союзники Армении на Западе и представители армянской диаспоры пытались оставить этот вопрос в повестке дня как средство давления на Азербайджан.

После деоккупации со всей очевидностью выявились различные военные преступления, совершенные Арменией на азербайджанских территориях во время Первой карабахской войны и в период оккупации. Преступления были обнаружены в виде полностью разрушенных за 30-летний период оккупации городов Агдам, Физули и Джебраил, а также полностью уничтоженных культурных ценностей и религиозных объектов. Чуткость, проявленная в Украине в этом вопросе, не проявилась в отношении Азербайджана.

Азербайджан знает настоящее лицо войны как государство, потерявшее десятки тысяч мирных жителей и столкнувшееся с агрессией на протяжении 30 лет. Поэтому Азербайджан сделал все возможное для облегчения гуманитарной ситуации в Украине. Азербайджан предоставил Украине гуманитарную помощь на сумму 5,6 млн долларов и поддержал мирное урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета государств. Президент Украины Володимир Зеленский поблагодарил за это Азербайджан и предложил Баку в качестве места переговоров между Украиной и Россией.

Подводя итог, Армения на протяжении 30 лет оккупировала территории Азербайджана, игнорируя резолюции Совета Безопасности ООН. В результате Первой карабахской войны более 1 млн человек стали беженцами. Причиной начала Второй карабахской войны стал отход Армении от ранее согласованных принципов на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ и ее стремление захватить больше азербайджанских земель. Агрессором в этой войне была Армения, а Азербайджан освободил свои земли, используя свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Армения обстреляла гражданские города ракетами, в результате чего погибли десятки мирных жителей. К сожалению, в ответ международное сообщество не ввело санкции против Армении.