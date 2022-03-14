Байрактар: "дрон-убийца" или "оружие надежды"?

Автор: Лейла Таривердиева

Двойные стандарты это оружие, которое применяется западными демократиями против нашей страны широко и откровенно. И давно. С момента обретения независимости Азербайджан попал под перекрестный огонь двойственной политики стран "цивилизованного мира", европейских и международных структур. До сих пор остается загадкой, как в период агрессии Армении против Азербайджана, откровенной оккупации наших земель, этнических чисток, осуществляемых армянской стороной, в США была принята пресловутая 907-я поправка. Этот шаг не укладывается ни в какую логику. Говорят, что и в отношении Армении было что-то там принято, но никто не знает, что именно и где оно сейчас.

Двойные стандарты применялись против нашей страны на протяжении всех тридцати лет карабахского конфликта. Особенно чувствительными для нас они были в период 44-дневной Отечественной войны, когда информационная война против Азербайджана приняла самые безобразные формы и в ней, как не печально, участвовал практически весь мир, за исключением нескольких дружественных нам стран.

Происходящее сегодня в Украине вновь заставило нас вспомнить о нашей войне в контексте двойных стандартов Запада.

Во-первых, это тема наемников, которой терроризировали Азербайджан и Запад, и Восток. Вспомним, сколько крика и шума было вокруг несуществовавших в реальности "террористов" в рядах нашей освободительной армии. Со всех сторон неслись угрозы, предупреждения, армянские, российские и западные СМИ пестрели невероятными небылицами.

Обратим внимание на сегодняшнюю войну в Украине. И с той, и с другой стороны в боевые действия вовлечены иностранные наемники. И что характерно - ни с Запада, ни с Востока не слышно ни слова осуждения. Ни из Парижа, ни из Москвы, откуда в период 44-дневной войны звучали истеричные предупреждения в адрес Баку.

Вторая тема, заставившая нас вновь заговорить о двойных стандартах, это Байрактары. Турецкие БПЛА сегодня активно и успешно применяются украинской армией. В принципе, для того БПЛА и выпускаются, чтобы использоваться в боевых действиях. Это не дроны из магазина игрушек для развлечения детей. Это боевые машины, созданные помогать одной армии против другой. При том, что эта функция турецких дронов ясна как день, мы помним, сколько было возмущения вокруг применения Байрактаров Азербайджанской армией против армянских оккупантов. Какие только эпитеты не звучали в многочисленных выступлениях зарубежных медиа, политиков и экспертов. Байрактар в период Второй карабахской войны был заклеймен и объявлен бесчеловечным оружием, убийцей, чуть ли не средством "геноцида".

А что мы видим сегодня? Сегодня Байрактар уже не убийца, а оружие надежды. Возьмем крупную и авторитетную германскую газету Bild. Три года назад Байрактар издание называло не иначе, как "дрон-убийца Эрдогана", но в войне в Украине турецкий дрон стал уже "оружием надежды"...

Все это может показаться мелочами. Но это далеко не мелочь. Мы это переживем, конечно, как уже пережили многое. Вопрос в другом - осознают ли источники двойных стандартов, что именно такое отношение и ведет к конфликтам, политическим кризисам и войнам? Понимают ли они, что двойные стандарты по отношению к армянской агрессии вызвали к жизни многие другие кровавые конфликты на постсоветском пространстве? Отнесись "цивилизованный мир" справедливо к поведению армянства, осуди этнические чистки, и не было бы всплеска сепаратизма в Грузии, Молдове, в той же Украине.

Кстати, последним странным шагом Европы в контексте двойных стандартов в отношении Азербайджана стала совершенно необъяснимая и нарушающая международное законодательство резолюция Европарламента о якобы разрушении на освобожденных территориях "армянского наследия".

Этот шаг не будет последний. Ждем продолжения. То, что "дрон-убийца" на вооружении Азербайджана трансформировался в "оружие надежды" в руках украинских военных, говорит о том, что "цивилизованный мир" будет продолжать в том же духе.