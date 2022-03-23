ЕС на поводу армянских фейков

Автор: Мехти Ахмедзаде

В последнее время в Армении устроили настоящее шоу из-за приостановки газоснабжения в азербайджанском Карабахе. Армянские СМИ выдают произошедшее, как некую "диверсию". Учитывая то, что армяне за время 30-летней оккупации территорий Азербайджана уничтожали все, находившееся под их контролем, разрововывали камни, трубы и металлы, вполне логично, что в газопроводе, проходящем по территории нашей страны, могли возникнуть проблемы.

Тем менее, когда в подаче газа в Ханкенди произошли перебои, с армянской стороны начались выдумки, что установлен некий вентиль, через который якобы намеренно отключается подача газа. Подобную сказку придумали в МИД Армении. Примечательно, что вся эта газовая заваруха совпала с обнародованием новых подробностей о мирных переговоровах. Очевидно, что Ереван в очередной раз использует выдумки, чтобы торпедировать и затянуть подписание мирного договора с Азербайджаном, открытие коммуникаций и Зангезурского коридора.

ЧП с газопроводами во всем мире происходят регулярно и связано это бывает со множеством факторов. К примеру, одним из недавних таких случаев стал пожар на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2" диаметром 1420 мм в Пермском крае. В МЧС России уточнили, что представителями "Газпром трансгаз Чайковский" были перекрыты задвижки. Высота газового факела составила до 20 м.

Причем, стоит отметить, что с начала 2021 года на объектах "большого газа" уже было семь аварий: авария на МГ "Пермь - Горький-1" в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков" в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе Средняя Азия - Центр - 2, в июле - "Уренгой - Центр-2". В течение 2020 года в концерне произошло семь эпизодов нарушения герметичности магистральных газопроводов.

То есть никто не застрахован от каких-то проблем или ЧС, связанных с газоснабжением. Они происходят даже в России, которая, между прочим, являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров, тщательно следит за трубами и оборудованием.

Армянские оккупанты на протяжении десятилетий лишь разворовывали Карабах, не следили ни за чем. Доказательством может послужить простой факт того, что за все годы оккупации азербайджанских территорий армянами там ничего не было построено или улучшено. Теперь когда возникли проблемы с подачей газа, это вина самих армян. Не надо обвинять в чем-то Азербайджан - это, во-первых, ни к чему не приведет, во-вторых, нет никаких доказательств. Очередное пустословие, которым славится Ереван.

В Азербайджане, кстати говоря, тщательно следят за всеми газопроводами, проходящими по нашей суверенной территории. Сегодня газификация в стране составляет 97-98%, но при этом даже мы иногда сталкиваемся с проблемами газоснабжения. К примеру, в Гедабекском и Лерикском районах. Они находятся на высоте 1500+ над уровнем моря и строительство газопроводов здесь является очень сложной задачей. Особенно в зимнюю пору, когда во многих регионах Азербайджана выпадает снег. Март в этом году выдался довольно холодным, словно ноябрь или декабрь, и, как следствие, возникли технические проблемы с подачей газа.

Ханкенди также находится высоко (853 метра над уровнем моря), поэтому обвинения армян в "намеренном отключении газа" совершенно беспочвенны. К тому же проблемы с газоснабжением в Ханкенди были и в прошлом, когда азербайджанские территории находились под оккупацией. Сейчас армяне лишь пытаются использовать это в качестве некоего "козыря", чтобы затянуть подписание мирного договора.

Важно, кстати, напомнить, что во время оккупации Карабаха армяне намеренно и на постоянной основе прибегали к экологическому террору. Как пример возьмем Сарсангское водохранилище, которое было построено в 1976 году для обеспечения водой районов, расположенных за пределами административных границ бывшей НКАО - Тертерского, Бардинского, Агдамского, Геранбойского и других.

После оккупации Карабаха водохранилище оказалось под контролем армянских военных формирований, которые, перекрыв водоем вопреки международным конвенциям, лишили воды 400 тыс. жителей и сельскохозяйственные угодья прифронтовых районов Азербайджана. Весной во время наводнений воду из Сарсанга специально спускали, что приводило к затоплению прилегающих земель, а жарким летом, наоборот, перекрывали поступление воды в азербайджанские села. Более того, водоем превратился в очаг экологической катастрофы, оказавшись без присмотра. В те годы Сарсангское водохранилище пришло в аварийное состояние и превратилось в угрозу для жизни людей и окружающей среды.

В период оккупации армянская сторона всячески перекрывала водоток и пыталась навредить жителям Азербайджана. Пребывание водохранилища под армянской оккупацией создавало серьезные трудности в орошении 24481 гектара в Тертерском, 14380 гектаров - в Агдеринском, 6938 гектаров - в Геранбойском, 5612 гектаров - в Евлахском, 12620 гектаров - в Бардинском, 29886 гектаров в Агдамском и 2000 гектаров - в Агджабединском районах, в целом на 96217 гектарах земель. Наряду с этим, ввиду того, из водохранилища не сбрасывалась вода, здесь возникали серьезные экологические проблемы.

Азербайджанская сторона не раз обращала внимание международных структур на эти действия армянских оккупантов, полностью противоречащие соответствующему международному законодательству. В результате этих усилий в ходе зимней сессии ПАСЕ в 2016 году был принят доклад "Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды", касающийся проблем, создающихся оккупантами азербайджанской стороне в связи с использованием ресурсов Сарсангского водохранилища. Использование воды, согласно международным конвенциям, является составным элементом прав человека, и использование трансграничных водоемов в целях шантажа и давления недопустимо. Правда, принятие этого документа ничего не изменило ни в поведении армянской стороны, ни в привлечении внимания к проблеме той же Парламентской ассамблеи.

Почему защитники армян в мире молчали об этих проблемах, которые Армения создавала для мирных жителей Азербайджана? Двойные стандарты. Только после того, как Азербайджан взял в свои руки исполнение резолюций ООН, провел контрнаступательную операцию и освободил Карабах, впервые вода была подана в Тертерский и другие районы, началось орошение 30 тысяч гектаров неорошаемых или же малоорошаемых сельскохозяйственных угодий.

Кстати, о двойных стандартах. Ведущий представитель по внешним связям ЕС Питер Стано выразил сегодня обеспокоенность повторным прекращением подачи газа в Ханкенди.

"Необходимо срочно возобновить поставки газа пострадавшему местному населению. ЕС призывает контролирующие органы включить газоснабжение, особенно в нынешнюю суровую погоду", - пишет Стано в Twitter, который повелся на ложь армянской стороны.

Где был Питер Стано, когда Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, азербайджанский народ подвергся этнической чистке, наше национальное культурное наследие было уничтожено, природные ресурсы разграблены и все подверглось экологическому террору?

В результате армянской блокады Нахчыванская Автономная Республика 15 лет оставалась без газа и электричества, 300 000 человек испытали суровые зимние холода. Где был Питер Стано? Европейский Союз и другие агентства ничего не сделали для решения проблемы.

Подобные неверные заявления наглядно демонстрируют двойные стандарты определенных кругов, политиков и чиновников Запада. Многие западные чиновники ведутся на армянские фальсификации, вербуются армянским лобби. Их поведение полностью противоречит декларируемым Европой ценностям. Это фактически дискриминация по национальному, расовому и религиозному признаку. То, от чего на Западе давно, вроде бы и на словах, отказались. Стано и другие чиновники из ЕС должны понимать, что без достоверных фактов и досконального изучения ситуации неприемлемо делать какие-либо заявления. Ведясь на поводу армянской дезинформации, ЕС лишь дискредитирует себя.

Комментируя последние фантазии МИД Армении по поводу подачи газа, в МИД Азербайджана подметили, что армянское внешнеполитическое ведомство пытается вмешиваться во внутренние дела Азербайджана в связи с участием международных организаций в мероприятии, проведенном в Азербайджане несколько дней назад, а теперь уже предпринимает такие попытки и по другому вопросу. Армения продолжительное время демонстрирует неконструктивный подход, выдвигая безосновательные обвинения, что раскрывает истинные намерения этой страны. В МИД рекомендовали Армении обеспечить выполнение своих обязательств, в том числе вывести остатки своих вооруженных сил из региона и таким образом способствовать региональному миру и безопасности, а не выдвигать безосновательные и незаконные обвинения.

И верно. Армения не имеет никакого права обвинять в чем-то Азербайджан. Газопровод проходит по той территории, где находятся российские миротворцы. Это не территория Армении. Это территория Азербайджана. Поэтому любые высказывания, во-первых, являются попытками сорвать проводимые процессы на Южном Кавказе, а, во-вторых, являются вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Армении пора прекращать свои постоянные претензии к Азербайджану, а чиновникам ЕС идти на поводу армянских фальсификаций.