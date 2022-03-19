Флаг ООН в Шуше

Автор: Лейла Таривердиева

Зарубежные аналитики, не подверженные двойным стандартам, с большим интересом наблюдают за шагами Азербайджана. Потому что каждый из них строго выверен, своевременен и наполнен глубоким смыслом. В этом плане многим можно поучиться тому терпению и спокойствию, с которым Баку решает проблемы. Причем, каждый шаг является неожиданным для большинства наблюдателей, и это усиливает интерес и создает интригу.

Каким будет очередной шаг азербайджанской стороны после того, как 18 марта над освобожденной Шушой взвился флаг Организации Объединенных Наций? Невозможно угадать. Сколько не анализируй, дипломатия Азербайджана настолько тонка и профессионально, что остается только восхищаться и ставить галочку перед очередным провалом армянской стороны.

В Шуше проходят мероприятия, посвященные 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Давайте посмотрим, как безупречно с точки зрения национальных интересов проведена организационная работа. Участники встречи, среди которых и резидент-координатор ООН в Азербайджане, прибыли в Физулинский аэропорт на самолете, называющемся Ханкенди. Из аэропорта гости отправились в Шушу по Дороге Победы, повторив путь азербайджанского десанта, освобождавшего город.

Шуша совсем не та, какой ее увидели азербайджанские солдаты в ноябре 2020 года. Она расцвела, воспаряла духом, отстраивается и возвращается к своим истокам. Такой она предстала перед гостями, которые, несмотря на погоду, заметили уникальность города, существующего в гармонии с окружающей его природой.

Основная цель мероприятия - создать площадку для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития, обсудить новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.

Проведение этих обсуждений именно в Шуше - событие историческое. Во многих смыслах. Поднятие флага ООН в этом городе означает однозначное и безоговорочное признание мировым сообществом в лице Организации Объединенных наций территориальной целостности Азербайджана. Шуша не является никакой "спорно" или "оккупированной" территорий, как хочет внушить миру армянская сторона. Шуша - это Азербайджан. Как и Ханкенди, и другие города и села Карабаха. ООН, не делая никаких специальных заявлений по этому поводу, данный факт подтвердила.

Армянской стороной в связи с происходящим поднят большой шум. Были попытки помешать, заставить свернуть мероприятие или хотя бы вызвать у руководства ООН чувство вины. Сепаратисты, временно продолжающие оставаться на подконтрольных РМК территориях, вне себя от ярости, но поделать с этим ничего не могут. Они уже чувствуют всей кожей грядущие перемены. Флаг ООН в Шуше - это еще один тревожный звоночек для сепаратистов о том, что их время заканчивается. Недавняя авария на газопроводе, идущим из Армении в Ханденди, заставил сепаратистов немало понервничать. Тот факт, что на протяжении долгого времени местным армянам пришлось сидеть без газа, а потом, после длительных переговоров ремонтом трубы занялась азербайджанская, а не армянская сторона, сказал им о многом. А тут еще ООН со своим флагом...

Что бы там не говорили в Ереване или в зоне временной ответственности РМК армяне, Шуша никогда не была "спорной" территорией. Да, она была оккупирована, но не в ноябре 2020-го, а в мае 1992-го. Своими четырьмя резолюциями от 1993 года ООН признала все оккупированные Арменией территории принадлежащими Азербайджану и требовала, как все помнят, их освобождения. Даже если принять во внимание, что в резолюциях речь шла не адресно об Армении, а об армянских силах, тем более, в Ханкенди должны примолкнуть. Вместо того, чтобы выступать сегодня с заявлениями, обижаться на ООН и на Ереван, который "почему-то молчит", армяне должны научиться делать правильные выводы из происходящего.

В СМИ Армении тоже царит растерянность. Почему молчит МИД Армении? - возмущаются демагоги. Карабахский "МИД", дескать, высказал свое "фи", а в Ереване молчат. Армянские аналитики недовольны заявлениями резидента координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой об азербайджанских беженцах, о том, что, несмотря на все трудности, страна шла по пути развития. На армянской стороне не понимают, почему сотрудничество Азербайджана с ООН нельзя было обсудить в Баку, как раньше, почему нужно было ехать в Шушу? Тут возникает встречный вопрос: а какое ваше дело? Шуша - составная часть Карабахского региона и Карабахской экономической зоны страны. Баку проводит встречи там, где посчитает нужным. Аналогии с протестами Баку по поводу визитов зарубежных чиновников в Карабах в период его оккупации Арменией совершенно неуместны. Шуша и Карабах в целом всегда признавались неотъемлемой частью Азербайджана, и Баку имел полное право потребовать объяснений у нарушителей. А Ереван или, тем более, карабахские сепаратисты не имеют права голоса. Их обвинения в адрес ООН, заявления об "уроне репутации" организации просто смешны. Как раз наоборот, ООН допустила в армяно-азербайджанском конфликте немало ошибок, но сегодня эта глобальная структура, наконец, сделала правильный шаг, без оглядок на бессмысленный "баланс" и прочую способствующую заморозке конфликтов мишуру.

А почему молчит МИД Армении, это уже дело самого МИДа Армении. Возможно, там набрались ума и не хотят выглядеть глупо. Как внешнеполитическое ведомство выглядело в июле прошлого года, когда истерично протестовало против поездки около сотни иностранных послов и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, в Гадрут и Шушу. В армянский МИД были вызваны послы этих стран, им было поставлено на вид и вручены ноты, в которых говорилось, что Ереван считает недопустимым поездки дипломатов на "оккупированные территории", которыми Баку, дескать, хочет узаконить "агрессию". Это был очень непродуманный и смешной шаг. Повторим, международным сообществом Карабах признан неотъемлемой частью Азербайджана. Это признают даже в России, миротворцы которой полтора года содействуют сепаратистам в торможении интеграционных процессов. То есть это понимают и признают все, даже те, кто хотел бы, чтобы это было иначе. Да и сама Армения не признала "независимости" сепаратистов, и непонятно, на каком основании она потревожила иностранных послов. Хочет того армянская сторона или нет, карабахский конфликт завершен, и каждое подобное заявление означает продолжение территориальных претензий, то грозит самой Армении большими проблемами.

Выступая с таким заявлением сегодня, Ереван поставил бы себя в очень неловкую ситуацию. Не думают же там, что глава азербайджанского офиса организации и руководители структур ООН в нашей стране без согласования со своим высшим руководством взяли и прокатились в Шушу. Наверняка, организовать мероприятие было не так просто, как кажется со стороны. И если поездка состоялась, значит, азербайджанская дипломатия одержала очередную победу. Никакие протесты не помешают Азербайджану внедрять в сознание мира правильный подход к нашему региону и бывшему конфликту. Армения абсолютно бессильна портив шагов, предпринимаемых Баку, против авторитета и возможностей нашей страны.

Сегодня, когда в Ереване, глядя на происходящее в мере, начали постепенно трезветь и заговорили в утвердительной форме о подписании мирного договора и Зангезурском коридоре, предъявляться территориальные претензии Баку это то же, что против ветра, пардон, плевать. Геополитические векторы на континенте стремительно меняются, и Армении, и без того повсюду опоздавшей, нужно успеть вскочить на последнюю подножку уходящего поезда. И только Азербайджан может помочь ей в этом.