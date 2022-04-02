Азербайджан готов пойти навстречу, если Армения будет серьезно вовлечена в мирный процесс

На сегодняшней встрече я проинформировал своего итальянского коллегу о предложениях азербайджанской стороны по открытию коммуникаций в регионе, о необходимости создания рабочей группы по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Министр также сообщил, что проинформировал итальянского коллегу о предложениях, сделанных Армении по мирному соглашению, и основных базовых принципах этого соглашения, представленных Азербайджаном в феврале.

"В последние дни мы слышим положительные месседжи из Армении в этом направлении. Хотелось бы думать, что это действительно проявление серьезного подхода. Азербайджан открыто выразил свою позицию. Если Армения действительно серьезно относится к этому процессу, то Азербайджан готов пойти навстречу и предпринять конкретные шаги", - сказал Байрамов.