Азербайджанские беспилотники выполнили учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, сначала были проверены теоретические и практические знания военнослужащих, а на симуляционных тренажерах - навыки управления БПЛА.

В рамках учений операторы БПЛА провели разведку местности на различных высотах, выполнили задачи по определению координат наземных целей условного противника и передаче полученных данных на пункты управления.

Основной целью учений, проводимых с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, является совершенствование практических навыков личного состава.