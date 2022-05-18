https://news.day.az/politics/1462882.html Президент Литвы посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Литвы посетил Аллею шехидов в Баку
18 мая находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Аллею шехидов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя на Аллее шехидов был выстроен почетный караул.
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