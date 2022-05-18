Президент Литвы посетил Аллею шехидов в Баку

18 мая находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Аллею шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя на Аллее шехидов был выстроен почетный караул.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.