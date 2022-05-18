https://news.day.az/politics/1462970.html Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 - ФОТО - ВИДЕО
Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 - ФОТО - ВИДЕО
Представители стран-участниц международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2022 посетили районы, над которыми будут выполняться полетные задания.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, военнослужащие были подробно проинформированы о правилах подготовки, обеспечении безопасности, организации учений и по другим вопросам.
Также совершены полеты для ознакомления с местностью, в ходе которых проверены взаимодействие экипажей вертолетов и связь.
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