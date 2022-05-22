Религиозные деятели Грузии находятся в Шуше

Делегация религиозных деятелей Грузии, находящаяся в Азербайджане при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии и грузинского представительства SOCAR, после Агдама и Физули, в воскресенье прибыла в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация ознакомится с достопримечательностями, историческими и культурными памятниками города, посетит Джыдыр-дюзю.