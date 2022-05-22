https://news.day.az/politics/1463952.html Религиозные деятели Грузии находятся в Шуше
Религиозные деятели Грузии находятся в Шуше
Делегация религиозных деятелей Грузии, находящаяся в Азербайджане при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии и грузинского представительства SOCAR, после Агдама и Физули, в воскресенье прибыла в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация ознакомится с достопримечательностями, историческими и культурными памятниками города, посетит Джыдыр-дюзю.
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