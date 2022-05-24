Милонову померещились "бармалеи"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Российский депутат, неисправимый Виталий Милонов, который своим неадекатным поведением и высказываниями порочит имя партии "Единая Россия", в очередной раз принялся распространять ложь об Азербайджане, поддерживая при этом армян, на деньги которых он ныне существует. Так, на этот раз одиозный Милонов стал героем YouTube-шоу блогера Карена Адамяна "MAKARENA", где рассказал сказки о том, что якобы происходило в Ханкенди во время 44-дневной войны в Карабахе.

По лживым словам рыжего горе-политика, город "бомбили "Байрактары" и "Точки-У"" и "никто не высказался против агрессии".

"Там и "бармалеи" были из ИГИЛ, и турецкая армия была. Никто не выразил человеческое сострадание "народу" "арцаха", когда они подверглись этому вероломному нападению. Не военные, а мирные жители. Никто не стал беспокоиться о том, что там беженцы, люди остались без крова... из Джебраила, из Агдама. Когда люди бежали, ничего не успев с собой взять. Они беспокоятся только о тех жизнях, о которых можно беспокоиться", - заврался Милонов.

Конечно, мы не удивлены очередной серией бредовых заявлений Виталика. Он так часто врет и выступает против интересов России ради армянских денег, что над его изречениями можно лишь смеяться. Поэтому неудивительно, что его постоянная скандальная деятельность привела к тому, что его ненавидят граждане своей же страны, ибо депутат-фрик не раз демонстрировал свое "воспитание", столкиваясь на улице с избирателями, которые всегда выражают ему в лицо все недовольства.

Во-первых, стоит подчеркнуть, что не было никаких "бармалеев" ИГИЛ и турецкой армии во время Второй Карабахской войны. Нет никаких свидетельств того, что кто-то воевал на стороне Азербайджана. Наоборот, собрана куча свидетельств и доказательств того, что наемники и террористы, в частности из Сирии и Ливана, воевали на стороне Армении. Ереван был в отчаянии, так как всухую проигрывал по всем фронтам и пытался хоть как-то возместить потери в армии, которая, кстати, не хотела воевать и умирать на чужой земле. Азербайджанская армия же достаточно сильна и хорошо оснащена, что дало нам возможность собственноручно исполнить резолюции ООН, долгие годы игнорируемые Арменией, и освободить наши территории от оккупации. Это неопровержимые факты. Поэтому все, что высказал Милонов, является ничем иным, как очередным бредом его больного воображения, купленного армянскими деньгами.

Во-вторых, точно также, как и не было террористов, не существует никакого "арцаха" и его народа. Есть армяне, живущие в Карабахском регионе Азербайджана, которым необходимо интегрироваться в азербайджанское общество. Кроме того, какое может быть "вероломное нападение" на свои же территории? Азербайджан не нападал на территории Армении, чтобы это называть нападением. Напротив, в ответ на провокации армянской армии была проведена контрнаступительная спецоперация, в ходе которой мы освободили свои земли от армянской оккупации.

Все боевые действия велись на международно признанной территории Азербайджанской Республики, поэтому не может быть никакой речи о военных преступлениях, на которые намекает Милонов, говоря о "нападении на мирных жителей". Азербайджанская армия наносила удары лишь по военным объектам, штабам и складам оккупационных войск, в то время как ВС Армении совершили чудовищные злодеяния против гражданского населения.

Тем не менее, азербайджанские воины не старались мстить армянам, они отомстили Армении, разгромив ее армию и лишив дальнейших иллюзий. И одержали достойную победу - и военную, и моральную. Последнее стало для противника особо изощренным ударом, потому что лишило его возможности размахивать излюбленной картой "очередного геноцида". Армяне сегодня пишут кляузы в международные организации и суды, но ни одну из них не могут подкрепить фактами. Одни эмоции и фантазии. Между тем, Азербайджан имеет на руках бесчисленное количество доказательств преступлений Армении и армянской армии, совершенных в первую и вторую карабахскую войну. Речь о массовых преступлениях против гражданских лиц, об этнических чистках, целенаправленном уничтожении мирного населения, бомбардировках мирных городов. Тут надо подчеркнуть, что мирными считаются города вне зоны боевых действий, такие, как Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир. Ханкенди же или Ходжавенд в эту категорию не входят, так как располагались в пределах линии фронта. Но и в этом случае азербайджанские снаряды направлялись прицельно и только по военной инфраструктуре, огневым точкам, объектам военного назначения. Потому что, как не раз подчеркивал Президент Азербайджана, азербайджанская армия никогда не воевала с мирным населением.

Город Гянджа в дни войны не раз подвергался бомбардировкам с армянской стороны. Противник целенаправленно направлял ракеты на мирно спящие жилые кварталы. Гянджа подверглась ракетным атакам днем 4 октября, утром 8 октября, а также ночью 11 и 17 октября 2020 года. В результате этих атак погибли 26 человек, включая 10 женщин и 6 детей, ранены 138 человек, нанесен крупный ущерб гражданским и инфраструктурным объектам, транспортным средствам. Регулярно подвергалась обстрелам и Барда. Последний обстрел со стороны ВС Армении унес жизни 20 мирных жителей, более 60 получили ранения. Всего в ходе обстрела мирных городов и сел Азербайджана армянскими ВС, погибли 65 жителей, из них 18 женщин и 10 детей, ранены 297 человек, из которых 69 - женщины, 32 - дети. Кровь и боль этих людей на совести армянской стороны, армянских военных, очень старательно выбиравших цели в мирных азербайджанских городах.

Милонов обо всем этом прекрасно осведомлен, но при этом молчит и не распространяется о военных преступлениях армян. Он беспокоится о том, как армяне "остались без крова". Хотелось бы объяснить рыжему прихвостню, что кров, о котором он говорит, на самом деле азербайджанский. Это дома более одного миллиона азербайджанцев, которые в результате армянской агрессии подверглись этнической чистке и, покинув родные места, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня Азербайджан, имея 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, входит в число стран мира с самыми высокими показателями числа беженцев и вынужденных переселенцев, приходящихся на душу 10-миллионного населения.

Заврался Виталик и о том, что армяне бежали, не успев ничего забрать. А как же знаменитая фотография с унитазом в грузовике? В отличие от армянских террористов, доблестная Азербайджанская армия не прогоняла людей из домов, напротив, Азербайджан дал достаточно времени армянам покинуть дома, перед тем как территории вернулись под наш контроль.

Перед тем как рассказывать армянские сказки, Милонов, в первую очередь, должен помнить то, что будучи депутатом, он представитель не Армении, а России. Также должен помнить, что именно при посредничестве президента России 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление по итогам 44-дневной Отечественной войны, в котором отражен ряд вопросов. Кроме того Владимир Путин однозначно заявил, что в рамках международного права эти территории являются территориями Азербайджана.

Здесь, кстати, стоит отметить, что лоббирование интересов армян во вред российским интересам и официальной позиции Москвы принесло Милонову немалое состояние. За 4 года, что он был депутатом Санкт-Петербургского Заксобрания, Милонов приобрел в районе Стрельни участок земли общей стоимостью 187 тысяч долларов и за короткое время построил на этой территории виллу стоимостью не менее 200 тысяч долларов. Армяне, чтобы облегчить путь Милонову в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, подарили ему квартиру стоимостью 360 тысяч долларов. За 4 года Милонов купил себе BMW, Ford Explorer и, если учесть, что зарплата петербургского депутата составляет 1150 долларов в месяц, Милонов заработал 55 тысяч долларов.

Удивительно, что такой одиозный прохиндей представляет правящую партию "Единая Россия", руководство которой имеет давние и тесные контакты с правящей в нашей стране партией "Ени Азербайджан", представители которой не позволяют себе неуместных заявлений. Пора уже обратить внимание на своего возбудившегося члена партии, постоянные выкрутасы которого не просто скандальны, но и бросают тень на азербайджано-российские отношения.