Родина - не родина, деньги прежде всего

Автор: Мехти Ахмедзаде

Депутат Государственной Думы, армянофил Виталий Милонов, известный своими провокационными заявлениями и действиями не только по отношению к Азербайджану, но и к россиянам, вляпался в очередную скандальную ситуацию, спровоцированную им же самим.

На днях Милонов выступил с критикой в адрес российских звезд, которые на время уехали из России, мол "им больше не будет места на сцене". Депутата-паразита "возмутило", что "покинувшие на фоне западных санкций Россию артисты проявили трусость".

Комментируя решение российских артистов уехать из страны, в том числе и в Израиль, Милонов сказал, что знаменитости вроде как и не предали, вроде как и уехали.

"Они трусы и надеются, что всё восстановится, что их фонограмма снова включится за большие бюджетные деньги. Но я думаю, что не включится и места им не будет ни на экранах, ни на сцене", - заявил Милонов.

Напомним, что СМИ писали, что на фоне событий вокруг Украины Россию покинули сразу несколько деятелей культуры - телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны. Накануне народная артистка СССР Алла Пугачёва объяснила, что уехала за границу на отдых и лечение, и опровергла слухи о том, что не вернётся в страну.

Решение звезд комментировать не будем, ибо это их личное дело, но вот в чем загвоздка в возмущениях Милонова - он сам сбежал из России. Причем в свою любимую Армению, за счет которой он и живет. То есть Милонов наглым образом осуждает то, что сделал сам.

Некоторые россияне, находящиеся в данный момент в Ереване, заметили его на улице, а потом и по телевизору.

"Встретили Милонова. Да того самого, которого наверняка вы все желаете увидеть в виде груши. Да, мы проверили, он сейчас в Ереване".

"Включили вчера в Ереване телевизор, а в местной студии ВНЕЗАПНО МИЛОНОВ несет всякую херню. То есть он реально тут? Что вообще???"

Как видим, алчный и неимеющий никаких принципов Милонов на фоне ситуации, в которой оказалась РФ ввиду множества санкций, фактически предал Россию ради своих армянских покровителей и денег. Небось и армянские банковские карты открыл, ибо с российскими он ничего купить не может.

Напомним, что Милонов настолько неприятен россиянам, что они постоянно, при встрече, говорят ему в лицо все, что о нем думают. Одиозный персонаж вечно оказывается в какой-то неприятной для него ситуации. Рыжий горе-политик так часто выступал против интересов России, что граждане страны уже не могут его терпеть. А казалось бы, жизнь удалась, карьера идёт "вверх", на улицах узнают...