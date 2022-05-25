Названы сроки проведения второй встречи комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы

Вторая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы пройдет в Москве на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Она [встреча комиссий] пройдет на следующей неделе, мы надеемся", - сказал Руденко.