https://news.day.az/politics/1464872.html Названы сроки проведения второй встречи комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы
Названы сроки проведения второй встречи комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы
Вторая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы пройдет в Москве на следующей неделе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Она [встреча комиссий] пройдет на следующей неделе, мы надеемся", - сказал Руденко.
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