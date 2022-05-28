Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ

Посол Великобритании Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем Независимости.

Как передает Day.Az, об этом британский дипломат сообщил в Twitter.

"Поздравляю азербайджанский народ с Днем Независимости! В этом году мы также отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном. Желаю дальнейшего укрепления существующих дружественных отношений между нашими народами и всесторонних связей наших стран!", - сказал посол.