https://news.day.az/politics/1465928.html Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ
Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ
Посол Великобритании Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем Независимости.
Как передает Day.Az, об этом британский дипломат сообщил в Twitter.
"Поздравляю азербайджанский народ с Днем Независимости! В этом году мы также отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном. Желаю дальнейшего укрепления существующих дружественных отношений между нашими народами и всесторонних связей наших стран!", - сказал посол.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре