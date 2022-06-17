Госкомитет Азербайджана о нападении армян на здание Культурного центра посольства страны в Париже

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой распространил заявление в связи с нападением армян на здание Культурного центра посольства Азербайджана в Париже, сообщает Day.Az.

В заявлении говорится, что 16 июня 2022 года в Культурном центре посольства Азербайджана в Париже состоялась презентация документального фильма "Дорога, ведущая в Карабах" о Карабахе и Шуше, подготовленная французским телеканалом "ERE TV". Фильм рассказывает о военной агрессии Армении против Азербайджана, первой и второй Карабахских войнах, показаны разрушения на азербайджанских землях всей инфраструктуры во время армянской оккупации, также рассказывается об осквернении армянами мечетей, где они содержали свиней. В фильме отмечено, что Агдам в связи с масштабом разрушений был назван "Хиросимой Кавказа". Кроме того, рассказывается о работах по строительству и восстановлению, проводимых Азербайджаном на своих землях после их освобождения от оккупации.

В заявлении говорится о нападении во время презентации фильма на здание Культурного центра представителей армянской организации FRA Nor Seround, известной своими провокациями. В результате пострадала участница мероприятия, азербайджанка Айтен Мурадова, много лет проживающая во Франции. Также отмечается, что произошедшее вызвало острую обеспокоенность азербайджанцев, азербайджанских диаспорских организаций во Франции и других странах мира, и подчеркивается, что вдвойне прискорбно, что подобное произошло во Франции, высоко ценящей демократические принципы, права человека и право на безопасную жизнь. В заявлении выражается надежда, что действиям виновных будет дана оценка в соответствии с французским законодательством и международным правом.