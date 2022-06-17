На IX Глобальном Бакинском форуме состоялось панельное заседание на тему мира и стабильности в регионе Ближнего Востока

В рамках IX Глобального Бакинского форума состоялось панельное заседание на тему "Ближний Восток, арабский и мусульманский мир в поисках мира, стабильности и развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под модераторством бывшего генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы были обсуждены вопросы, связанные с распространением ядерного оружия, поисками лучшей основы для продвижения мира, безопасности и стабильности в регионе, а также ряд других важных тем в этом направлении.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, выступая на панельных дискуссиях, коснулся важных вызовов, стоящих перед регионом Ближнего Востока. Экс-министр иностранных дел Турции Яшар Якыш отметил в свою очередь, что Ближний Восток в своей истории испытывал определенные проблемы, каждая из которых длится веками, нарушая баланс в регионе.

Панельное заседание продолжилось выступлениями других участников.

Следует отметить, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно благодаря этому интерес к мероприятиям, организуемым Центром, растет из года в год.

На этот раз в Глобальном Бакинском форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, пройдут плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также будут обсуждены угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.