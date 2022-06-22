Симоньян пообещала миру голод

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян всегда и изо всех сил работала на уничижение имиджа России. Прежде очень удивляло, что в кабинетах российской власти этого не замечают. Мадам Марго целенаправленно делала все, чтобы вызвать огонь на Москву, чтобы подставить ее под критику и возбуждать к ней ненависть. Может быть, она "просто мимо проходила", но повсюду эту даму считали и продолжают считать рупором российской пропаганды, озвучивающей то, что, что не могут произносить официальные лица.

Сегодня, когда российской стороне "благодаря" ее политике в Украине и так достается, Марго Симоньян усиленно подбрасывает дровишки в огонь.

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр написала на своей странице в Twitter: "Стратегия России: создать масштабный голод, чтобы заставить международное сообщество смириться с колониальной войной, которую она ведет". Причиной такого мнения послужила все та же хамка Симоньян, которая на прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме прямо озвучила угрозы голодом всему миру, несогласному с ее действиями против Украины.

Мадам вела себя на форуме по-хозяйски, не только с точки зрения принимающей стороны. Было ощущение, что ей доверили это международное мероприятие и позволили работать языком как вздумается. Для полноты картины не хватало рядом другого хама - ее муженька-режиссера Кеосаяна. У этой армянской четы, похоже, слишком много прав и никакой ответственности.

Так вот, Марго с толстым намеком на тонкие обстоятельства поведала участникам форума, что по Москве, мол, ходит шутка о том, что "вся надежда на голод". Симоньян не стала ждать, пока ошарашенные гости сами домыслят сказанное, опасаясь, что вдруг утонченность ее юмора будет понята неточно и недостаточно страшно, и пояснила: "Имеется в виду, что сейчас начнется голод, и тут они образумятся и санкции снимут и, вообще, будут с нами дружить, потому, что осознают, что не дружить с нами невозможно".

Таким образом, ко всем прочим обвинениям, Россия благодаря Марго, теперь может записать на свой счет обвинение в шантаже мировым голодом.

Если обратить внимание, "армянский сектор" российской пропаганды не утруждает себя моральными и этическими нормами. Сюда относятся как деятели с фамилиями на "ян", так и им сочувствующие. Не каждый может выйти перед международной аудиторией и вот так цинично пообещать европейцам голод. Или как Кеосаян вылезти в эфир и оскорбить целый народ. У симоньяновской кодлы серьезная закалка и тренировка, которые в сочетании с полным отсутствием совести и чести создают гремучую смесь.

Что ж, страшно не за "голодающий" мир, а за Россию. Марго Симоньян оказала ей очередную "услугу".