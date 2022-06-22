Россия как никто другой заинтересована в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Российская сторона как никто другой заинтересована в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и не может допустить, чтобы политизированные шаги отдельных внешних игроков подрывали и без того непростые усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Будем и далее делать все от нас зависящее для безусловного выполнения обязательств и задач, которые были зафиксированы в заявлениях лидеров трех стран", - добавила она.