Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не может быть заложником формата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

"Начиная с февраля 2022 года ввиду известных причин формат взаимодействия сопредседателей Минской группы ОБСЕ был полностью парализован. И мы получали эту информацию из различных источников, включая от российских партнеров, но не только. В этой ситуации позиция Азербайджана заключается в том, что для нас приоритетом является вопрос достижения долгосрочного, прочного, и устойчивого мира в регионе. И с этой призмы процесс не может быть заложником формата. Естественно, мы не можем ориентироваться на несуществующий формат", - сказал он.