Азербайджан занимает уникальную позицию в Каспийском регионе

Азербайджан является одним из центральных с точки зрения каспийского формата государств. Это единственная страна региона, столица которой находится непосредственно на берегу Каспия, основной промышленный потенциал Азербайджана также сосредоточен как раз в пределах прибрежной зоны. Кроме того, Азербайджан является естественным коммуникатором для стран региона. Объясняется это тем, что наша страна единственная имеет морскую границу со всеми странами Каспия.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Продолжая свою мысль, он отметил, что Азербайджан также опережает соседей по количеству населения в прибрежной зоне. По разным оценкам, вдоль побережья Каспия в нашей стране проживает примерно 5-6 миллионов граждан. В Иране на побережье Каспия живут около 4 миллионов, в России - около 3 миллионов, а в других странах и того меньше.

Азербайджан является транспортным хабом, где пересекаются транскаспийские артерии - как Север-Юг, так и Восток-Запад. В этом уникальность нашей страны, подчеркнул политолог.

"Очень примечательно Коммюнике, подписанное по итогам Каспийского саммита в Ашхабаде. Оно охватывает все темы сотрудничества - от экономических, энергетических, транспортных аспектов и заканчивая вопросами безопасности и решением экологических проблем. Через эту призму саммит можно рассматривать как отправную точку каспийского сотрудничества на ближайшую перспективу. В первом же пункте стороны подтверждают суверенитет и территориальную целостность друг друга, что в нынешних геополитических условиях очень важно. Стороны также подтверждают принцип невмешательства во внутренние дела партнеров. Каждая из стран пятерки - это самодостаточное независимое государство, следующее своему курсу, и в Коммюнике этот принцип нашел подтверждение", - сказал Ильгар Велизаде.

Что касается транспортной составляющей каспийского сотрудничества, то на саммите, по словам Велизаде, рассматривался, конечно же, этот вопрос. Сегодня значительно возросли перевозки по линии Восток-Запад, что связано с боевыми действиями в Украине и введенными в этой связи санкциями против России. Осуществляется перенаправление грузов в сторону Азербайджана, и здесь значительную роль играет коридор Север-Юг, отметил наш собеседник. Стороны договорились расширить коридор и ускорить строительство объектов инфраструктуры, которые позволяют придать проекту целостность. В первую очередь, речь идет о железной дороге Решт-Астара. В свое время российская сторона выразила готовность финансировать строительство, однако Иран впоследствии пожелал продолжить работу своими силами. По мнению Велизаде, в ходе саммита этот момент обсуждался, и иранская сторона высказала готовность завершить проект в ближайшее время.

"Важны и другие аспекты сотрудничества. Например, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать продовольственный хаб в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пристальное внимание уделил решению экологических проблем Каспия. Принято решение о проведении комплексного исследования вопроса обмеления Каспийского моря и принятию дальнейших мер. Как раз на днях в Баку пройдет международная конференция по вопросам колебаний уровня Каспия.

Не сомневаюсь, что на саммите в Ашхабаде ставился и вопрос затягивания Ираном ратификации Каспийской конвенции, принятой в 2018 году. Все страны региона выступают за то, чтобы Тегеран сделал это как можно скорее. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркивал, что скорейшая ратификация всеми странами Каспийской конвенции позволит реализовывать весь объем вопросов, стоящих на повестке сотрудничества, на основе положений, зафиксированных этим документом. Все страны региона заинтересованы в скорейшей реализации положений конвенции. Думаю, иранская сторона приняла во внимание позицию партнеров по региону, сделает соответствующие выводы и ратифицирует конвенцию", - сказал политолог.

По словам Велизаде, безопасность является основой реализации всех проектов, в том числе связанных с транспортом. На саммите Президент Азербайджана затронул вопрос реализации Зангезурского коридора, который открывает возможности перед всеми государствами. Но для этого необходимо, чтобы Армения тоже серьезно отнеслась к этому проекту и прекратила играть в игры, затягивающие его реализацию.

"Армении дается возможность сыграть важную роль в развитии региона и реализации внерегиональных проектов. Для нее это новая роль, потому что ее деструктивная политика закрывала прежде для нее возможности участия в крупных проектах. Азербайджан создает ей такую возможность, но армянская сторона должна понять степень ответственности и подойти к вопросу конструктивно. Мы можем объективно надеяться, что такой повышенный интерес многих государств к Зангезурскому коридору создаст условия для давления на Армению с тем, чтобы она отошла от своего пагубного курса. Надеемся, что Каспийский саммит станет еще одним фактором, влияющим на реализацию Зангезурского коридора", - резюмировал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева