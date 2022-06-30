Взаимодействие на Каспии и растущая роль Азербайджана

Автор: Ибрагим Алиев

В столице Туркменистана, Ашхабаде, при участии Президентов Ильхама Алиева, Владимира Путина, Ибрахима Раиси, Касым-Жормата Токаева и Сардара Бердымухамедова состоялся VI Саммит глав прикаспийских государств, на котором были обсуждены важнейшие вопросы о геополитическом расположении Каспия, такие как укрепление договорно-правовой базы сотрудничества, перспективность региональных проектов, а также стабильность и безопасность. Участие Президента Ильхама Алиева на этом Саммите еще больше усилило роль Азербайджана как международной транзитной страны, и, непременно, увеличит его экономическую мощь.

Выступая первым на Саммите, глава нашего государства подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение взаимодействию прикаспийских стран.

"Историческую важность имеет подписанная в 2018 году в Актау Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Его скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств. Укрепляется договорно-правовая база сотрудничества прикаспийских государств. Были подписаны и вступили в силу соглашения в сферах безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в иных областях, представляющих взаимный интерес. Уже инициированы новые проекты соглашений по сотрудничеству, которые находятся в процессе рассмотрения и будут выноситься на подписание по мере их готовности. В двустороннем и трехстороннем форматах также заключены юридически обязательные соглашения по разграничению дна Каспийского моря", - сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что в основе взаимодействия прикаспийских стран лежат учет интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости и невмешательство во внутренние дела друг друга.

В современных условиях значение Каспийского региона только нарастает. Прикаспийские страны, в том числе Азербайджан, считают направление Каспия одним из доминирующих в системе внешнеполитических интересов. Эта вся динамика, которой коснулся в своей речи глава государства, связана с реализацией транспортных путей, вокруг которых сегодня выстраивается большая геополитика, так как каспийский регион находится на пересечении многих транспортных артерий, в том числе таких ключевых коридоров как "Север-Юг", "Восток-Запад". Учитывая это, как бы нескромно это не звучало, незаменимой страной в регионе, благодаря своему географическому положению, можно назвать именно Азербайджан. Наша страна - самый выгодный узел, который стоит на перепутье современных торговых путей.

Факторы авторитета Азербайджана, его прогресса в плане строительства транспортной инфраструктуры, терминалов, логистики, взаимодействия с соседними странами, дают уникальную возможность другим странам каспийского региона развить новые логистические направления. Одним из таких направлений могут быть, например, западные страны. Сегодня, учитывая ситуацию в Европе, десятилетиями выстраивавшаяся логистика разрушена. Когда она будет восстановлена и будет ли она восстановлена в принципе? Грузы, как их заказчики и потребители, не любят долго ждать. Благодаря развитию нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан стал основным, беспроблемным, стабильным, предсказуемым логистическим маршрутом. Как с Востока на Запад, так же с Севера на Юг и в обратных направлениях.

Неслучайно в своей речи глава государства затронул именно эти моменты, подчеркнув, что в Азербайджане пройдет заседание координационного совета МТК Север-Юг.

"Сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии. Наша страна играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы прилагаем усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии. В этом году в Азербайджане также планируется проведение 8-й встречи Координационного совета международного транспортного коридора Север-Юг", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Именно наша страна сможет оживить этот проект и придумать ему новую актуальность в изменившейся геополитической ситуации на нашем континенте. Азербайджан не просто незаменим, он является локомотивом для всех перспективных евразийских проектов. С таким подходом в будущем весь регион Каспийского мора, по все его стороны, превратится огромный транзитный хаб. Во-первых, это принесет огромные дивиденды не только Азербайджану, но и России, Казахстану, Ирану, Туркменистану. Во-вторых, это стабильный поток экономической активности, ведь дело не только в грузах или деньгах. Грузы, которые будут следовать через наши страны, будут тянуть за собой смежные отрасли экономики. Говоря простым языком, это мультипликационный эффект, когда водителей и транспортные средства нужно будет обслуживать, появятся соответствующие объекты, сферы и т.д. Причем, в тех географиях, в которых их раньше не было. Именно с этой точки зрения Азербайджане незаменим, так же как и будет незаменим Зангезурский коридор, ибо после Победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией наша страна начала осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. В этой связи Зангезурский коридор уже становится реальностью.

Всё проводимое под чутким наблюдением Президента Ильхама Алиева строительство и восстановление инфраструктуры в Карабахе имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для других стран, в том числе Каспийского акватория. Зангезурский коридор - это выход в Персидский залив, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, Европу... Все экономические процессы будут сосредоточены и через этот коридор. Оценивая перспективу всех этих процессов, проигравшей стороной, в итоге, останется лишь Армения, которая глупо противится данным положительным процессам. Еревану давно пора понять, что Зангезурскому коридору быть, транспортная артерия находит свое решение. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева поступательно, организованно и системно идет вперед.

Возможности нашей страны неограничены. Это признают все прикаспийские страны, в частности, Россия, Президент которой отметил, что регион Каспийского моря превращается в крупный международный логистический узел. Владимир Путин подчеркнул, что видит, как активно развиваются направления в Азербайджане и Казахстане. "Нам с российской стороны тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении", - добавил президент РФ.

Как видим, Россия признает наше преимущество, ибо Азербайджан значительно ушел вперед всех своих соседей по региону. У нашей страны уникальная ситуация, когда инфраструктурная и пропускная способность на любой из границ, таможенных зон, выше, чем у других. Все это стало возможным потому, что руководство Азербайджана абсолютно четко представляет, что такое стратегическое планирование. Когда звучат слова о том, что Азербайджан будет наращивать свой транзитный потенциал, становиться транзитным хабом, за этими словами стоят, во-первых, многоуровневый расчет, во-вторых, поступательное, пошаговое достижение этой цели. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Президент Путин отмечает, что азербайджанская инфраструктура находится на лидирующем уровне.

Учитывая все вышесказанное, важно еще напомнить, как Президент Ильхам Алиев, выступая на Саммите, подчеркнул важность того, как в основе в нашего взаимодействия лежит учет интересов всех сторон.

"Каспийское море является важной составляющей многих международных и региональных проектов, направленных на повышение благосостояния народов нашего региона. Ключевыми приоритетами прибрежных государств остаются стремление к созданию благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, создания надежных и безопасных коммуникаций, привлечения высокорентабельных и экологически чистых технологий. Важным направлением сотрудничества является развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок. Заключенные между прикаспийскими государствами двусторонние и многосторонние договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой", - сказал глава государства.

Поэтому VI Саммит глав прикаспийских государств действительно имеет историческое значение. Мир меняется с большой скоростью, меняются взаимоотношения и такие встречи непременно приводят к развитию отношений. Для примера стоит рассмотреть предыдущий Саммит, состоявшийся в Актау в 2018 году, во время которого была принята Каспийская конвенция, благодаря чему отношения между нашими странами еще больше продвинулись вперед, а после Ашхабадского Саммита они будут развиваться еще дальше.

Сегодня Каспийский регион занимает одно из ключевых мест в мировой геополитике. Ведущие мировые центры сил открыто обозначили свои интересы в пространстве Каспия, что мотивирует прикаспийские страны на новые, амбициозные и перспективные мега-проекты.