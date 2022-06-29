https://news.day.az/officialchronicle/1475007.html Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Президентом России Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Президентом России Владимиром Путиным
29 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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