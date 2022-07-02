Евросоюз будет и далее развивать сотрудничество с Азербайджаном

Мы будем и далее развивать наше сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Европейский союз является одним из важнейших инвесторов в Азербайджан. Выступая от имени этого инвестора, могу сказать, что нам нужны профессиональные кадры, которые также будут вносить свой вклад в эффективность деятельности местных организаций. Считаю, что создание возможностей для молодежи, в том числе выпускников, найти себе достойную работу играет немаловажную роль в данном процессе. Также я удовлетворен тем, что мы работаем совместно не только в Баку, но и в Гяндже, Шеки, Джалилабаде, в местных образовательных центрах, что означает возможность для молодежи получить данные знания в любом месте, а также трудоустроиться по месту жительства. Это является важным фактором для развития регионов", - сказал Михалко.

Глава представительства ЕС отметил, что на этой неделе посетил село Агалы Зангиланского района и на месте смог ознакомиться с концепцией "умного" села.

"Там также существует острая необходимость в молодых специалистах. Надеемся, что наши усилия позволят достичь целей в и данном процессе. Хочу отметить, что мы будем и далее развивать наше сотрудничество с Азербайджаном", - добавил Михалко.