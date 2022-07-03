Планируется очередная встреча представителей мозговых центров тюркских стран

Осенью ожидается проведение очередной встречи представителей мозговых центров тюркских государств.

Об этом сказал председатель правления центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в рамках конференции официальных аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня в Шуше на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран будут обсуждаться проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются тюркские страны", - сказал Шафиев.