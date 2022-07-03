https://news.day.az/politics/1475942.html Планируется очередная встреча представителей мозговых центров тюркских стран
Планируется очередная встреча представителей мозговых центров тюркских стран
Осенью ожидается проведение очередной встречи представителей мозговых центров тюркских государств.
Об этом сказал председатель правления центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в рамках конференции официальных аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодня в Шуше на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран будут обсуждаться проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются тюркские страны", - сказал Шафиев.
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