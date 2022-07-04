В инженерных войсках проведены учебно-методические сборы - ФОТО - ВИДЕО
Согласно плану, утвержденному министром обороны, в целях совершенствования знаний и навыков офицерского состава инженерного профиля были проведены учебно-методические сборы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на сборах были обсуждены задачи по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, работы, проводимые в инженерных войсках по развитию дорожной инфраструктуры, а также задачи, возложенные на военнослужащих для успешного выполнения других поручений в этом направлении.
В соответствии с планом занятий, личному составу были продемонстрированы состоящие на вооружении современные противоминные защитные саперные костюмы и миноискатели, образцы невзрывных противопехотных и противотанковых инженерных заграждений. Саперы были ознакомлены с учебными базами, состоящими из ручных и механических миноискателей, а также правилами их использования.
Основной целью проведения учебно-методических сборов является совершенствование практических навыков офицеров инженерного профиля.
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