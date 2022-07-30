- провел застолье за день до войны в Карабахе

В Армении арестован высокопоставленный офицер.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе расследования было выявлено, что офицер С.А. в условиях усиленного боевого дежурства нарушил правила боевого дежурства, установленных рядом нормативных актов.

В частности, 26 сентября 2020 года С.А. организовал и провел застолье по случаю дня формирования воинской части с участием основной части офицерского состава воинской части и других приглашенных им гостей, около 100 офицеров.

В результате армянским подразделениям не удалось организовать перегруппировку, был утрачен контроль над доминирующими высотами, а позже - над селом Талыш и населенным пунктом Суговушан.

С.А. предъявлено обвинение в нарушении правил несения боевого дежурства или боевой службы, совершенное во время военного положения, войны или в боевой обстановке (ч. 3 ст. 365 УК, принятого 18 апреля 2003, соответствует ч. 5 ст. 540 действующего УК).

Решением суда С.А. арестован 29 июля 2022 года. Следствие продолжается.