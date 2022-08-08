Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении

Вся ответственность за напряженность, возникшую в последнее время на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны.