https://news.day.az/politics/1485377.html Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении
Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении
Вся ответственность за напряженность, возникшую в последнее время на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, лежит на военно-политическом руководстве Армении.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны.
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